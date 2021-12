Erdogan benoemt bondgenoot met dezelfde onalledaagse ideeën op financiën

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft donderdag, temidden van de diepste financiële crisis in lange tijd, een loyale bondgenoot als minister van financiën aangesteld. De nieuwe bewindsman Nureddin Nebati was de afgelopen drie jaar onderminister en houdt er dezelfde onorthoxe ideeën over rente op na als Erdogan.

Het vertrek van Nebati’s voorganger Lutfi Elvan werd woensdag om middernacht zonder opgave van redenen door de Turkse staatscourant aangekondigd. De teruggetreden Elvan behoort net als Erdogan en Nebati tot de gematigd islamistische regeringspartij AKP, maar hij heeft meer reguliere opvattingen over rente.

Rabbim, kolaylaştır, zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır. İşimizde bize doğruluk ver, bizi muvaffak kıl.



Sn. Cumhurbaşkanımızın şahsımı layık gördüğü Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini hayırla ifa etmeyi, bize gösterdiği güvene layık olmayı Rabbim nasip etsin inşallah — Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) 1 december 2021

“Mijn God, help om de zaken tot een goed einde te brengen”, twitterde de nieuwe minister Nebati. “Maak ons succesvol.”

Instructie van Erdogan

Turkije kampt met een gierende inflatie van rond de 20 procent op jaarbasis. Dit betekent dat de prijzen van veel goederen en diensten snel stijgen en dat de koopkracht van mensen afneemt. Normaal gesproken verhogen centrale banken dan de rente, waardoor bedrijven en particulieren minder gaan lenen en meer gaan sparen. Dit remt de prijsstijgingen. Maar de Turkse centrale bank doet op instructie van Erdogan juist het omgekeerde. De centrale bank voerde de laatste tijd al enkele renteverlagingen door en suggereerde dat er deze maand nog eentje volgt.

Buitenlandse beleggers verliezen hierdoor het vertrouwen in de lira. De waarde van de Turkse munt daalde dit jaar met zo’n 40 procent ten opzichte van de dollar en geïmporteerde goederen worden duurder. Turken hebben inmiddels moeite om sommige medicijnen te bemachtigen en ook sommige electronica zijn lastig te verkrijgen. Bovendien wordt het voor de regering duurder om buitenlandse leningen, die vaak zijn afgesloten in dollars, af te lossen.

Risico voor financiële stabiliteit

Economen waarschuwen dat Erdogan met dit onalledaagse beleid een groot risico neemt, omdat de inflatie nog veel verder kan oplopen. Hij zou zo een flink deel van zijn landgenoten in armoede kunnen storten en de financiële stabiliteit van het land in gevaar kunnen brengen. Maar de president houdt voet bij stuk.

Erdogan is al meer dan achttien jaar aan de macht en dankt zijn populariteit voor een belangrijk deel aan vaak stevige economische groei, die werd aangejaagd met een lage rente. Zijn regering wijst er nu dan ook op dat het Turkse bruto binnenlands product het laatste kwartaal met 7,4 procent groeide in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Volgens de regering zal een lage rente de export bevorderen en Turkse arbeid goedkoper maken voor buitenlandse bedrijven, waardoor de economie gestimuleerd wordt.

Achterban vindt rente vragen een zonde

Daarnaast lijken de conservatieve islamitische overtuigingen van Erdogan een rol te spelen. Veel vrome moslims zijn ervan overtuigd dat het vragen van zogeheten riba, rente of woeker, een zonde is. Toen Erdogan zijn beleid vorig maand in het parlement verdedigde, verwees hij ook naar koranverzen daarover. “Ik zal nooit dezelfde weg bewandelen als degenen die rente verdedigen”, verzekerde hij.

Lees ook:

Torenhoge inflatie of niet, in deze conservatieve wijk blijven ze Erdogan steunen

De gierende inflatie ondergraaft de steun voor president Erdogan. Maar in de conservatieve Istanbulese wijk Esenler wordt de president nog niet afgeschreven, schrijft correspondent Ingrid Woudwijk in een reportage.