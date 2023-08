Er zijn nog zo’n 850 vermisten op Maui en de kans dat ze nog in leven zijn is nihil

Op de eerste dag na het uitbreken van de natuurbranden op het Ha­waïaanse eiland Maui op 8 augustus, werd gesproken van zes doden. Dat werd door inwoners op sociale media afgedaan als ‘absurd’. Dat vinden ze, nu het dodental op 115 staat, nog steeds. Er zijn zo’n 850 mensen vermist. De kans dat zij nog levend gevonden worden is nihil.

Voor veel inwoners van het historische kuststadje Lahaina kwam het vuur als een verrassing. Ze probeerden zo snel mogelijk weg te komen; op de fiets of in hun auto, met kinderen en huisdieren op schoot. Tientallen mensen sprongen noodgedwongen in zee. Van hun woonplaats, in de negentiende eeuw nog de hoofdstad van het koninkrijk Hawaï dat in 1898 werd geannexeerd door de Verenigde Staten, is nauwelijks iets over.

Op de dag dat de tragedie zich in Lahaina voltrok, woedden op Maui meerdere branden. Ook de plaats Kula, op de helling van de vulkaan Haleakala, werd getroffen. Daar gingen negentien huizen in vlammen op. Maar alles verbleekt bij de verwoesting in de kustregio, waar 2200 gebouwen in de as werden gelegd en het brandgebied 890 hectare bestrijkt. De kosten voor wederopbouw worden door de autoriteiten nu al op 5,5 miljard euro geschat.

Maui concentreert zich op de vraag hoe het zo kon misgaan. Er ging geen luchtalarm af en de stroom was uitgevallen, waardoor veel mensen te laat merkten dat ze moesten vertrekken. Lahaina ligt bovendien ingeklemd tussen de zee en een natuurgebied en heeft slechts één weg in en uit het stadje. In de file om Lahaina te verlaten werden mensen ingehaald door het vuur; ze verbrandden levend in hun auto’s.

Minder massatoerisme

Na de ramp kregen toeristen de oproep om Maui voorlopig links te laten liggen. Jaarlijks bezoeken 3 miljoen mensen het eiland. Een inwoner beklaagde zich tegenover de BBC dat ‘toeristen vandaag alweer in het water zwemmen waar onze mensen in zijn verdronken’. “Kom nu niet naar Maui”, zei ook Jason Momoa, een uit Hawaï afkomstige Hollywood-acteur. “Maak jezelf niet wijs dat jouw aanwezigheid gewenst is op een eiland waar zo intens wordt geleden.”

De brand vestigde tevens de aandacht op de verdeling van het water op Maui. Er gaat zoveel naar de luxe hotels en golfbanen, dat andere delen van het eiland eronder lijden. Dit maakte het kurkdroge Lahaina extra vatbaar voor het vuur, betogen critici. De enige oplossing is volgens hen minder massatoerisme.

Maar Daniel Kalahiki, inwoner en uitbater van een foodtruck in de plaats Wailuku, ziet dat anders. Wat zich in Lahaina heeft afgespeeld is onbeschrijfelijk, zegt hij in een veelbekeken serie video’s op Instagram, maar van toeristen weren wordt niemand beter. “De mensen die alles zijn verloren, zijn nu ook hun banen in de hotels kwijt. Ze kunnen niet aan het werk om wat geld te verdienen zodat ze kunnen herbouwen.”

Eenmalige uitkering van 640 euro

Hoewel op een klein deel aan de westkant de hotels gesloten zijn, is het overgrote deel van het eiland nog steeds begaanbaar. De Amerikaanse president Joe Biden bracht maandag een bezoek aan Lahaina. Vlak na de brand kondigde hij de noodtoestand af, waardoor Hawaï aanspraak kan maken op federale hulp. Ook krijgen overlevenden eenmalig een uitkering van omgerekend 640 euro.

Biden beloofde plechtig dat de overheid zal helpen “Lahaina volgens de wensen van de bewoners te herbouwen”. Tegelijkertijd maakt de lokale bevolking melding van projectontwikkelaars die proberen voor een schijntje hun land op te kopen.

