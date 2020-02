Er zijn lang niet genoeg opvangplekken in Wuhan. ‘Het is net een gevangenis’

Xie Hanhua (59) houdt de boel graag schoon, vertelt haar zus. Het was dan ook een volslagen verrassing dat de inwoonster van Wuhan ziek werd. Op 24 januari, de avond van Chinees Nieuwjaar, begon ze te hoesten en kreeg ze koorts; de volgende dag stond ze vijf uur in de rij om een longfoto te laten maken. Ze bleek een longontsteking te hebben.

Toen begon de grote stress, want het is ieder voor zich in Wuhan, waar het nieuwe coronavirus om zich heen blijft grijpen. “De hele familie zette haar contacten in”, vertelt Xie’s zus. “Maar guanxi (dingen geregeld krijgen via sociale relaties, red.) werkte niet meer.” Xie kwam terecht in een tijdelijk quarantaine-centrum, het Jingjiang Star Hotel. “Er mocht geen familie mee. Ze kreeg heel slecht te eten en er waren geen dokters of verplegers. Haar toestand verslechterde.”

Ziekenhuisbedden zijn gereserveerd voor mensen bij wie een besmetting officieel is vastgesteld. Xie valt in de categorie ‘verdachte gevallen’, die voor de zekerheid naar een quarantainecentrum moeten.

Beeld Louman & Friso

‘De regering is ons niet vergeten’

‘Vang op wie opgevangen moet worden, laat niemand achter’, luidt het motto van de overheid in Wuhan. In dat kader zet de miljoenenstad alles op alles om de inmiddels meer dan 50.000 officieel vastgestelde besmettingen, en een aantal verdachte gevallen dat daar vermoedelijk een veelvoud van is, op te vangen. Maar waar? Er zijn twee nieuwe ziekenhuizen uit de grond gestampt met bij elkaar 2600 bedden, en er zijn 10.000 bedden in zorgcentra en 12.500 quarantaineplekken zonder medische zorg. Dat is niet genoeg.

Bovendien is de situatie in zulke quarantainecentra een bron van zorg. Een propagandafilmpje van conventiecentrum Fangcai toont lange rijen bedden vlak naast elkaar zonder afscheiding, met nummers aan het hoofdeinde. Schijnbaar fitte dames doen danspasjes onder leiding van vrijwilligers. De vrees bestaat dat iemand met een griepje die wacht op testresultaten, een dansje doet naast iemand die wél besmet is.

Beeld AP

Een dokter onderzoekt een patiënt in het omgebouwde Jingjiang-hotel, speciaal ingericht voor patiënten met COVID-19. Beeld AP

Wang Weili (71) heeft het wat dat betreft beter getroffen. Ze had diarree, geen koorts en legde te voet (nu Wuhan is afgesloten is er geen openbaar vervoer meer) kilometers af om hulp te halen. “Wij zijn arme mensen, we hebben geen auto. Ik was uitgeput.” Twee dagen later bleek op een longfoto dat ze een ‘licht geval’ was. Wang bivakkeert nu vijf dagen in het Hanqing hotel. Drie keer per dag haalt ze een maaltijd in de lobby, verder komt ze haar kamer niet af. “De regering is ons niet vergeten”, zegt ze verheugd.

Wang heeft meer privacy dan lotgenoten in het Fangcai-centrum, maar ze zou graag eens een dokter zien. “De zusters zijn aardig, ze nemen twee keer per dag onze temperatuur. Maar er is geen dokter. Niemand vertelt me wat de volgende stap is in de behandeling.” Het gebrek aan medische hulp in zulke geïmproviseerde opvangcentra leidt tot schrijnende situaties. The New York Times bericht over mensen die gedwongen in quarantaine zitten en overlijden nadat hun toestand snel verslechterd. Medische hulp is er in veel gevallen niet en bewakers barricaderen de deur.

Lokale school

Zhang Yan (54) zit ook te springen om meer informatie. Hij begon eind januari te hoesten en kreeg verhoging. Een longfoto toonde een infectie, maar de officiële test was negatief. Zhang kreeg een kamer in een lokale school. Pas na vier dagen in quarantaine zag hij voor het eerst een arts. “Iedereen heeft zijn eigen kamer, met handdoeken, zeep en een waterkoker. Het eten is erg goed, maar het is net een gevangenis.”

Terwijl Xie’s zus in talloze telefoontjes aan lokale media om hulp smeekte, kreeg de roep om versoepeling van de testmethode steeds meer bijval. Vier dagen geleden bemachtigde Xie dan toch een ziekenhuisbed mét medische hulp. Vrijwilligers van het buurtcomité regelden een auto. “Zij waren heel hulpvaardig. Ik had het gevoel dat hoe hoger we kwamen, hoe bureaucratischer het werd. Ik werd telkens naar een andere afdeling gestuurd. Maar Xie kon niet meer wachten.”

