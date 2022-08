Er wordt hard gevochten, maar waar? Oekraïne is zuinig met details over zijn offensief

Volgens de Oekraïense autoriteiten hebben de Oekraïense strijdkrachten rond de stad op diverse plekken de eerste verdedigingslinie van het Russische leger doorbroken. Onafhankelijke bevestiging van dat bericht ontbreekt. Ook is onduidelijk op welke plekken de strijd zich concentreert. “Iedere militaire operatie heeft stilte nodig”, zei legerwoordvoerder Natalja Hoemenjoek, waarmee ze maar wilde zeggen dat Oekraïne zo weinig mogelijk informatie prijsgeeft om de Russen niet wijzer te maken dan ze zijn.

Beelden op Twitter suggereren dat aan de noordelijke stadsrand gevochten wordt. De Oekraïners zijn erop gebrand Cherson, met voor de oorlog 280.000 inwoners, terug te veroveren op de Russen. De stad, die al in een vroeg stadium van de oorlog in Russische handen viel, vormt een strategisch bruggenhoofd voor het zuiden van Oekraïne. De Russische bezetters willen dat de inwoners zich in een ‘referendum’ uitspreken voor aansluiting bij Rusland.

Russische troepen ‘waarschijnlijk onderbezet’

De omgeving van de stad waar Oekraïne nu successen claimt, is makkelijker te veroveren dan te verdedigen: het is voornamelijk plat landbouwgebied met dorpen. Voor de stad zelf geldt het omgekeerde. Westerse analisten zijn het erover eens dat de lang verbeide Oekraïense aanval op de stad de Russen in staat heeft gesteld om versterkingen aan te rukken. Begin augustus zouden de Russen er zo’n 25.000 militairen hebben samengetrokken, dat zullen er vermoedelijk nu meer zijn. Hoeveel militairen Oekraïne in de strijd werpt, is onduidelijk.

Maar de Oekraïners hebben de afgelopen weken met hulp van geavanceerde westerse wapens, zoals de Amerikaanse Himars-raketsystemen, Russische commandoposten en munitiedepots vernietigd. De bruggen over de Dnjepr waarover de Russen materieel konden aanvoeren zijn onbruikbaar. Ook noodpontons en Russische vaartuigen zijn uitgeschakeld, volgens Oekraïense bronnen.

Het Britse ministerie van defensie bevestigt dat Oekraïne grote delen van het front bestookt met artillerievuur. De Russische troepen zijn ‘waarschijnlijk onderbezet en afhankelijk van kwetsbare aanvoerlijnen’, aldus de Britten.

Beeld Bart Friso

‘Geef u over’

Maar het innemen van de stad zal niet kunnen zonder massale inzet van grondtroepen, en die lopen bij zo’n operatie grote risico’s op zware verliezen. De vraag is of Oekraïne zich daar nu al aan zal willen wagen. De aanval zou ook bedoeld kunnen zijn om de Russen in een later stadium vanuit betere posities aan te vallen, en hen vooralsnog verder te verzwakken en te demoraliseren. “Als ze willen overleven, is het tijd voor Russische soldaten om zich over te geven”, zei de Oekraïense president Zelenski maandagavond op de Oekraïense televisie.

Duizenden burgers die de strijd in het zuiden zijn ontvlucht, zijn aangekomen in Zaporizja. Ten zuiden van deze stad blijft de spanning groot rond Europa’s grootste kerncentrale, die in de frontlinie staat. Beide partijen beschuldigen elkaar regelmatig ervan de centrale te beschieten. Een VN-team van het internationaal atoomenergieagentschap is gearriveerd in de Oekraïense hoofdstad Kiev. De hoop bestaat dat dit deze week een bezoek kan brengen aan de door het Russische leger bezette kerncentrale, om te onderzoeken hoe een kernramp kan worden vermeden.

Houten Himars Oekraïne heeft het Russische leger met succes in de luren gelegd door houten versies van de Amerikaanse Himars-systemen. Dat meldt The Washington Post. Volgens de krant heeft Rusland op die manier al tien kostbare Kalibr-raketten verspild. Dat zou kunnen verklaren waarom Rusland de afgelopen tijd claimde meer van deze installaties te hebben uitgeschakeld dan de Verenigde Staten heeft geleverd.

