Er wandelen wilde zwijnen door Rome, en die brengen de positie van de burgemeester in gevaar

Op een drukke ochtend hobbelde een groep wilde zwijnen langs de Via Trionfale in Rome tussen de Vespa’s en Fiats door. Waren ze op zoek naar het lekkerste ijs of de romigste tiramisu van de stad? Wie zal het zeggen. Wel staat vast dat de dieren met argwaan worden ontvangen. Een filmpje van de ruwharige beesten ging rond op sociale media en de kwestie zorgde voor veel commotie in de aanloop naar de lokale verkiezingen op 3 en 4 oktober.

Leiders van de oppositie beschuldigen burgemeester Virginia Raggi van het uit de hand gelopen zwijnenprobleem; zij zou niet genoeg in de publieke ruimte geïnvesteerd hebben, waardoor afval vaak op straat blijft liggen. Raggi beschuldigt juist het bestuur van de nabijgelegen regio Lazio, waar de zwijnen volgens haar vandaan komen. Raggi staat op dit moment derde in de peilingen van de burgemeestersverkiezingen. ‘Boargate’ zou haar positie als burgemeester in gevaar kunnen brengen.

Hungry wild boars take over Rome suburb in search for food pic.twitter.com/oBblWSiCbC — The Sun (@TheSun) 24 september 2021

Lees ook:

De wolf zet vraagtekens bij Nederlandse natuur

Paniek op De Hoge Veluwe. Een wolf jaagt er op uitheemse wilde schapen die het karakteristieke landschap onderhouden.