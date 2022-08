Er leven steeds meer tijgers in het wild, maar is er wel genoeg wild leefgebied over?

Langzaam herstellen tijgerpopulaties iets, vooral met de Siberische en Bengaalse tijgers gaat het goed. Nepal is een succesverhaal.

Middenin het natuurpark Chitwan in Nepal zit soldaat Chin Bishwokarma onder een rieten afdak noedels te eten. Met nog vijf collega’s bewaakt hij vanuit een legerkampje het oerwoud. Ze speuren naar stropers. Elke dag gaat Bishwokarma met olifanten op patrouille door de jungle en meters hoog gras. In de nacht ligt hij regelmatig in een hinderlaag om indringers te betrappen, zo vertelt hij in de bloedhitte van de dag.

Er ligt een ketting van militaire posten door Chitwan. Het is een van de belangrijkste redenen waarom de populaties van onder meer de Bengaalse tijger fors zijn gestegen.

Tussen de 3700 en 5500 tijgers in het wild

In 2010 kwamen de staatshoofden van dertien landen waar tijgers in het wild leven, bijeen in Sint-Petersburg. Ze besloten het aantal tijgers in de wereld in twaalf jaar te verdubbelen. Er waren toen hooguit 3200 tijgers over in het wild, ooit waren dat er honderdduizend. Volgens een schatting van de internationale organisatie voor natuurbeheer IUCN zijn er nu tussen de 3700 en 5500 tijgers in het wild. “Geen verdubbeling, maar toch een groot succes. Vooral landen als Rusland, India, Bhutan en Nepal zorgden voor die groei”, zegt Gert Polet van het Wereld Natuurfonds (WNF).

Nepal spande zich bijzonder in en verdriedubbelde het aantal tijgers van 121 naar 355, volgens de laatste telling begin dit jaar. “Nepal heeft zwaar ingezet op antistroopmaatregelen met het leger en dat schrikt stropers af”, zegt Hans de Iongh, voorzitter van de Stichting Leo en hoogleraar natuurbeheer aan de Universiteit van Antwerpen.

Om Chitwan ligt de bufferzone waar lokale gemeenschappen geld verdienen aan wildsafari’s en natuurbeheer, en ze dus baat hebben bij de bescherming van tijgers, neushoorns, olifanten en andere bedreigde soorten. Zonder hen mislukt de bescherming van deze dieren.

Het succes heeft ook een keerzijde. Meer tijgers betekent meer confrontaties met mensen. Het afgelopen anderhalf jaar zijn er rond Chitwan al zestien mensen gedood en opgegeten door tijgers. Lokale bewoners, die brandhout zoeken en grassen, om daken te maken, worden slachtoffer van menseneters. “Vroeger vielen er minder, zo’n negen slachtoffers per jaar”, zegt De Iongh.

Naar de randen verjaagd

Het zijn volgens hem tijgers zonder vast territoir die door dominante mannetjes naar de randen van Chitwan worden verjaagd en in de bufferzone terechtkomen. Daar zitten minder prooidieren en dan pakken die tijgers vee of mensen. “Tot nu werden probleemtijgers gevangen en in een ander park uitgezet. Er zitten tijgers bij die wel zeven mensen doodden. We hoopten op gedragsverandering.” Uit een lange studie blijkt dat probleemtijgers snel in hun oude fout vervallen. De menseneters worden sinds kort vastgezet in grote kooien, maar die zitten inmiddels vol. Het doden van probleemtijgers is in het tolerante Nepal geen optie.

Op het moment wordt het maximum aantal tijgers voor Nepal geschat op zo’n vierhonderd. Er zijn, volgens De Iongh twee mogelijkheden om tot een groter aantal te komen. In Chitwan worden bomen gekapt om grasland te creëren voor meer prooidieren zoals herten. “Meer prooidieren per hectare, betekent dat elke tijger met een kleiner leefgebied toe kan en dat er in Chitwan meer tijgers kunnen leven.” Ook wordt naar de Himalaya als nieuwe habitat voor de tijger gekeken. “Bengaalse tijgers leven in Bhutan tot op een hoogte van 3000 meter. Waarom ze dat in Nepal niet doen, wordt onderzocht. Het zou mogelijkheden bieden, mits daar voldoende voedsel is.”

Ook het WNF kijkt daarnaar. De Siberische tijger ofwel de amurtijger, de grootste onder de tijgersoorten, is de afgelopen eeuw teruggekeerd van slechts dertig stuks naar zeshonderd. Hun leefgebied in Rusland en China begint vol te raken. “We kijken nu naar Kazachstan, waar vroeger de inmiddels uitgestorven Kaspische tijger leefde, en waar nu voldoende geschikt leefgebied is voor tijgers. Eerst moet daar het aantal antilopen, herten en gazelles toenemen, daarna kunnen Siberische tijgers hiernaar overgebracht worden”, zegt Polet hoopvol. Er zouden in Kazachstan zeker 150 amurtijgers kunnen leven.

Druk op de laatste wildernissen is groot

Zorgen heeft hij over de Zuid-Chinese tijger, die in het wild niet meer voorkomt, alleen nog in Chinese dierentuinen. Ook de kleinste tijgersoort, de Sumatraanse tijger, staat er beroerd voor. De druk op de laatste wildernissen op het Indonesische eiland is groot, mensen maken die natuurgebieden steeds kleiner. Van de Sumatraanse tijger zijn er volgens Polet nog hooguit tweehonderd in leven.

De 3700 tot 5500 tijgers wereldwijd in het wild zijn verdeeld over zes ondersoorten. Binnen elke groep gaat het om een klein aantal tijgers en zijn de risico’s op uitsterven aanwezig, zoals al gebeurde met de Balinese en Javaanse tijger. Ook heeft Polet zorgen over de genetische diversiteit binnen de kleine populaties waarbij inteelt uiteindelijk dodelijk kan zijn. Ondanks de groei van het aantal tijgers zijn ze nog steeds bedreigd in hun voortbestaan, alleen nu iets minder bedreigd.

