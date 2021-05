Er komt weer een kat in het Witte Huis

Champ en Major, de twee herders van president Joe Biden, moeten de aandacht gaan delen. Een nieuwe presidentiële kat staat klaar om haar intrek te nemen in het Witte Huis, maakte first lady Jill Biden bekend. Een naam onthulde ze nog niet, wel dat het een vrouwtje is.

Het Witte Huis is altijd al een beestenbende geweest. Donald Trump was de eerste huisdierloze president in 150 jaar. Presidenten gebruiken hun huisdieren vaak om een huiselijke kant van zichzelf te laten zien. Of juist om een stoer imago te projecteren, zoals Teddy Roosevelt, die onder meer een beer en een hyena rond had lopen.

Socks en Buddy

De laatste decennia zijn honden het populairst. Dat Biden er een kat bij neemt, hoeft niet te verbazen voor een president die de polarisatie wil bestrijden. Nogal een opgave, aldus presidentieel huisdierhistoricus Andrew Hager tegenover de BBC. “Misschien kan hij hondenmensen en kattenmensen dichter bij elkaar brengen. Dat is in ieder geval iets.”

Of de honden en de kat het samen ook goed kunnen vinden, staat nog te bezien. De kat van de Clintons, Socks, kreeg in 1997 gezelschap van hond Buddy en raakte daar zwaar van getraumatiseerd. “Ik had meer succes met de Israëliërs en de Palestijnen dan met Socks en Buddy”, blikte Clinton terug.

Dat Bidens hond Major onlangs betrokken was bij een ‘bijtincident’, doet wat dat betreft het ergste vrezen. De Bidens laten echter niets aan het toeval over: Major heeft onlangs een training ondergaan om met katten om te gaan.

Politici kunnen, moeten zelfs, over van alles en nog wat kibbelen, maar ze dienen het ook allemaal over twee dingen eens te zijn, als ze zichzelf niet buitenspel willen zetten: kinderen zijn lief en dieren zijn lief.