Er is nieuwe hoop op een brexit-akkoord, maar is er genoeg tijd?

Dit weekeinde komt er een ‘intensivering van technische discussies’ na positieve ontmoeting Michel Barnier met brexit-minister Stephen Barclay. Maar de tijdsdruk is bijna onmenselijk groot.

Na een periode van brexit-somberte en verwijten over en weer, is de week met enig optimisme geëindigd. Brussel en Londen gaan de komende dagen serieus onderhandelen over een alternatief akkoord over met name de Ierse kwestie. Het is de eerste keer in bijna een jaar dat beide partijen inhoudelijk onderhandelen, al was er aan het einde van de dag toch weer onduidelijkheid over de status van het overleg.

EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier had het, minder dan drie weken voor de brexit-datum van 31 oktober, over een ‘intensivering van technische discussies’. De basis voor deze nieuwe fase was gelegd tijdens zijn ontbijt-bijeenkomst met de Britse brexit-minister Stephen Barclay.

De dag ervoor waren al de eerste tekenen te zien voor het hernieuwde (en onverwachte) optimisme, tijdens een ontmoeting tussen de Britse premier Boris Johnson en zijn Ierse ambtgenoot Leo Varadkar. Na een week van ongezouten EU-kritiek op de laatste Britse voorstellen voor de Ierse grenskwestie, niet in het minst vanuit Dublin, zag Varadkar opeens toch een ‘pad’ naar een overeenkomst. Beide premiers noemden hun gesprek ‘zeer positief en zeer veelbelovend.’ De precieze reden voor dit optimisme blijft nog even in nevelen gehuld.

Brusselse berichten over dat de Britse en EU-onderhandelaars nu weer ‘de tunnel’ ingaan, een gevleugelde uitdrukking uit de eerste onderhandelingsfase, waarmee beslotenheid en volstrekte vertrouwelijkheid wordt bedoeld, werden door EU-diplomaten tegengesproken.

De onderhandelaars moeten binnen enkele dagen slagen zien te maken die in de oorspronkelijke onderhandelingen zo’n anderhalf jaar hebben geduurd. Dinsdag zou er al enig zicht op een doorbraak moeten zijn, als er in Luxemburg een brexit-bijeenkomst is van de EU-ministers voor Europese zaken. Later die week is de Europese top van regeringsleiders. Hoewel die regeringsleiders weinig zin zullen hebben in technische brexit-onderhandelingen – daar hadden ze nou juist Barnier voor aangesteld – wordt die top toch gezien als een beslissend moment.

Dat geldt ook voor de dag erna, 19 oktober. Het Britse Lagerhuis heeft in een wet vastgelegd dat Johnson om brexit-uitstel moet vragen als er die dag geen akkoord is. Het Lagerhuis komt dan in speciale zitting bijeen, voor het eerst sinds de Falkland-oorlog (1982) op een zaterdag.

Zelfs als er zo snel een akkoord is, is het twijfelachtig of alles rond is vóór de 31ste. Eventuele nieuwe afspraken moeten namelijk worden goedgekeurd door én het Lagerhuis, én de 27 EU-landen, én het Europees Parlement. Het komt dan mogelijk alsnog tot een ‘technisch uitstel’ van de brexit.

