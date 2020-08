Er is een nieuwe brug, maar wonden zijn nog niet geheeld in Genua. ‘Wanneer ik ’m zie, voel ik zoveel woede’

Tegen het vallen van de avond vanavond zal in Genua het Italiaanse volkslied klinken. Premier Giuseppe Conte zal speechen. De namen van de 43 mensen die in hun voertuigen tientallen meters naar beneden kletterden toen de oude snelwegbrug in de havenstad in 2018 instortte, worden voorgelezen. Die doden worden even in stilte herdacht.

Daarna wordt een lint doorgeknipt en zal de gloednieuwe snelwegbrug, die net af is, worden gezegend. De acrobatische straaljagers van de Frecce tricolori toveren met rook het rode kruis van San Giorgio, een heilige en symbool van Genua, in de lucht. Bij de openingsceremonie is ook burgemeester Marco Bucci aanwezig. Hij heeft vorige week al op de nieuwe brug gelopen. “Hij is enorm, open en lijkt wel een vliegdekschip”, vertelde hij aan het Italiaanse persbureau Ansa.

Het is twee jaar geleden dat de Morandibrug instortte – op 14 augustus om 11.36 uur. Een van de betonnen pijlers had het begeven en 43 mensen die op de 1200 meter lange snelwegbrug reden, verongelukten. Bijna 600 mensen die onder het viaduct woonden, moesten gedwongen verhuizen. Burgemeester Bucci is druk geweest met de snelle bouw van de vervangende brug en hij is nu een tikje geëmotioneerd. Het kan zijn dat hij het bij de ceremonie niet droog houdt, zei hij tegen Ansa: “Als het regent, kan dat mijn eventuele tranen camoufleren”.

Ex-man onder dodelijke slachtoffers

Giovanna Donato, die ook in Genua woont, wil vanavond van de hele ceremonie juist niets meekrijgen. Haar ex-man Andrea, de vader van haar 12-jarige zoontje Cesare, was een van de dodelijke slachtoffers: hij reed naar zijn werk in de haven. “Ik denk dat ik samen met mijn zoon op de bank kruip om een film te kijken”, vertelt ze over de telefoon. Ze wil zich afsluiten van ‘de hele heisa’.

“Als inwoonster van Genua weet ik natuurlijk dat de nieuwe brug hard nodig was. Onze stad is als een lange strook en de brug verbindt de twee delen ervan. De oude brug was als een vuist in je oog. De nieuwe daarentegen is heel mooi”, zegt Donato. “Maar wanneer ik ’m zie, voel ik zoveel woede. Hij is de ‘Genova San Giorgio-brug’ genoemd, maar ik vind dat hij ‘de brug van de schande’ zou moeten heten. Waarom is hij nú pas gebouwd? Het maakt me laaiend dat de Morandibrug niet eerder was afgebroken. Want ze wisten al lang dat die in slechte staat verkeerde.”

Dat klopt. Het Openbaar Ministerie in Genua heeft ontdekt dat de betonnen brug uit 1967 niet goed was onderhouden. Uit de administratie van snelwegbeheerder Autostrade per l’Italia (Aspi) en uit e-mails en chatberichten van managers van dat bedrijf blijkt dat onderhoudsrapporten werden verfraaid en dat noodzakelijk onderhoud werd uitgesteld. Het OM wijst 71 personen – voormalige managers van Aspi, onderhoudstechnici en ook ambtenaren van het ministerie van transport en infrastructuur – als verdachten aan.

Vergunning

De Italiaanse regering heeft twee jaar geworsteld met de vraag of ze de vergunning van Aspi – dat drieduizend kilometer aan Italiaanse snelwegen beheert – wel of niet moest intrekken. Premier Conte heeft laatst besloten om het bedrijf te nationaliseren, maar daar gaan niet alle aandeelhouders mee akkoord. Intussen bleek het praktisch onmogelijk om deze nieuwe brug niet ook weer door Aspi te laten beheren.

De rechtszaak tegen de verdachten begint waarschijnlijk in januari. Giovanna Donato vanuit Genua: “In Italië kunnen processen ontzettend lang duren. Laten we hopen dat deze rechtszaak net zo vlot gaat als de bouw van de nieuwe brug. Ik zou graag hebben dat mijn zoon vóór zijn achttiende ziet dat de mensen die verantwoordelijk zijn voor de dood van zijn vader, zijn gestraft.”

