Er dreigt een nieuwe genocide in Darfur. ‘De hoofdstad is compleet omsingeld’

Darfur staat twintig jaar na de genocide van 2003 weer aan de vooravond van een grote tragedie. In de hoofdstad van West-Darfur, El Geneina, met zo’n kwart miljoen inwoners, is de situatie als gevolg van de burgeroorlog in Soedan zeer penibel.

Er wordt hevig gevochten tussen de Arabische strijders van de Janjaweed, die van het platteland komen, en de zwarte bevolking van de Masalit, die in verschillende wijken in de stad proberen de aanvallen af te slaan. De vertegenwoordiger van de UNHCR, Toby Harward, vreest voor een herhaling van het etnisch conflict uit 2003. Toen vond er een genocide plaats op instigatie van dictator Omar al-Bashir door de Janjaweed, waarbij 250.000 – vooral zwarte – mensen vermoord werden en zo’n drie miljoen inwoners uit Darfur op de vlucht sloegen.

Een deel van de Janjaweed is daarna opgegaan in de milities van de Rapid Support Forces (RSF) die nu strijden tegen het Soedanese leger. De RSF worden geleid door generaal Mohamed Hamdan Dagalo, beter bekend als Hemedti. Hij is van de Arabische Rizeigatstam. “Het zijn onder meer de milities van de Rizeigat die nu de stad El Geneina omsingelen”, zegt Hafiz Mustafa Musa, een medisch onderzoeker vanuit Londen. Hij is van de Masalit en probeert dagelijks contact te houden met mensen in El Geneina.

‘Vluchten is onmogelijk’

Het contact is bijzonder moeilijk omdat telefoon en internet maar zeer sporadisch functioneren. Musa noemt de situatie in El Geneina “hartverscheurend”. Hij schetst een beeld van een stad waar de Janjaweed inmiddels alle winkels hebben geplunderd, waar een schromelijk tekort is aan voedsel en medicijnen. Mohamed Osman van Human Rights Watch zegt dat de povere infrastructuur van de stad nu compleet is verwoest.

“Vluchten is onmogelijk geworden”, zegt Musa aan de telefoon. “El Geneina is compleet omsingeld door de Janjaweed. Er zijn geen vluchtwegen naar veiliger oorden voor de inwoners.” De stad wordt aangevallen door Arabische strijders van de Janjaweed en niet eens zozeer door de RSF, die uit de Janjaweed zijn ontstaan.

De laatste drie jaar was er al sprake van een sluimerend vervolg op de genocide uit 2003. Een onderzoekscommissie van parlementariërs uit het Britse Lager- en Hogerhuis, APPG, kwam vorige week dinsdag met een rapport met de veelzeggende titel Genocide all over again in Darfur?.

Het constateert dat het geweld tegen de lokale bevolking nooit is gestopt en sinds 2020 enorm is toegenomen toen de junta, bestaande uit het leger en de RSF, aan de macht kwam. Vooral het seksuele geweld door de Janjaweed, waaronder verkrachting, tegen meisjes en vrouwen van de Masalit gebeurt vrijwel elke dag op grote schaal en blijft straffeloos.

De hoogste prijs

Kampen met vluchtelingen in Darfur worden met regelmaat overvallen en platgebrand. Inmiddels zijn zo’n drie miljoen mensen uit Darfur hun woonplaatsen ontvlucht. Dat is bijna dertig procent van de bevolking uit de vijf deelstaten van Darfur.

Het vertrek na jaren van de vredesmacht van de Verenigde Naties en de Afrikaanse unie, UNAMID, eind juni 2021 uit Darfur bleek een vrijbrief voor de Janjaweed om hun gruwelpraktijken verder op te pakken. Dit is nog versterkt door de ruim twee weken geleden uitgebroken burgeroorlog.

Musa vreest de afloop van de burgeroorlog. “Of de RSF winnen van het Soedanese leger, en dan is Darfur de klos. Of de RSF verliezen. Dan trekken de RSF zich terug op hun thuisbasis in Darfur bij de Janjaweed. Ook dan betalen de inwoners van Darfur de hoogste prijs.” Linksom of rechtsom dreigt er een nieuwe genocide in Darfur, is zijn boodschap.

Wapenstilstand De wapenstilstand in Soedan is door beide partijen zwaar geschonden. Inwoners van de hoofdstad Khartoem hebben nauwelijks voedsel meer. Het World Food Programme (WFP) is na twee weken weer begonnen met noodvluchten om eten naar Soedan te brengen. In de havenstad Port Soedan wachten mensen in enorme rijen. Zij proberen via boten het land te ontvluchten

