Enorme explosie richt ravage aan in Beiroet, zeker 78 doden en duizenden gewonden

Zeker 78 mensen zijn dinsdag om het leven gekomen door een enorme explosie in het havengebied van de Libanese hoofdstad Beiroet. Minstens 4.000 mensen raakten gewond, waaronder meerdere Nederlanders. ‘Degenen die hiervoor verantwoordelijk zijn, zullen ervoor boeten,’ stelt premier Diab.

De Libanese hoofdstad Beiroet is dinsdag getroffen door een reusachtige explosie. De ontploffing vond plaats in het havengebied, dat voor een flink deel met de grond gelijk werd gemaakt.

De enorme klap, die kwam aan het einde van de middag, was in grote delen van Beiroet te voelen en was te horen tot op het eiland Cyprus, zo’n 240 kilometer verderop in de Middellandse Zee. Het was de zwaarste explosie in Beiroet in jaren en de omvang kwam ook voor veel inwoners van de hoofdstad, die een geschiedenis heeft van aanslagen, als een schok.

Hoewel de toedracht nog wordt onderzocht, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken dat er mogelijk zo'n 2700 ton ammoniumnitraat is ontploft, dat nabij de haven lag opgeslagen.

Explosion in #Beirut #Lebanon - view from Annahar building. Praying for everyone’s safety 🙏🏼😓 pic.twitter.com/Zf6fXaahUq — Fady Roumieh (@FadyRoumieh) 4 augustus 2020

De explosie leek te zijn voorafgegaan door een brand. Volgens de minister van volksgezondheid vond de ontploffing plaats in een vuurwerkopslagplaats, maar volgens het hoofd van de douane ging het om een opslagloods voor chemicaliën. Er was ook sprake van een bergplaats voor explosieve stoffen die eerder in beslag waren genomen van een schip. Het havengebied werd afgezet door de veiligheidsdiensten.

Mensen op kilometers afstand werden omver geblazen. Gebouwen stortten in, balkons werden afgerukt en er sneuvelden veel ramen, waardoor glasscherven in het rond vlogen. Na de dreun stegen grote grijze en roodbruine rookwolken op boven de stad. “Het leek wel een nucleaire explosie”, vertelde Walid Abdo, een 43-jarige leraar in de wijk Gemayzeh, aan persbureau Reuters. Charbel Haj, die in de haven werkt, zei dat het begon met kleine knallen, als van rotjes, en dat daarna de grote klap kwam, waardoor hij omver werd geslagen. Zijn kleren waren gescheurd.

Libanon-tribunaal

Onder de duizenden gewonden zijn ook vijf mensen die betrokken zijn bij de Nederlandse ambassade in Beiroet, onder wie zeker vier Nederlanders, zo meldde de NOS dinsdagavond op gezag van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. De slachtoffers werken bij de ambassade of zijn partner van een ambassademedewerker. Een van hen is zwaargewond.

De explosie is de zoveelste tegenslag voor Libanon, dat de afgelopen decennia te maken kreeg met een vijftien jaar durende burgeroorlog, herhaalde conflicten met Israël en allerlei intriges, politieke moorden en aanslagen. De explosie komt bovendien enkele dagen voordat het Libanon-tribunaal in Den Haag naar verwachting uitspraak doet over een zware autobomaanslag vijftien jaar geleden, waarbij toenmalig premier Rafik Hariri omkwam. Daarnaast loopt op dit moment aan Libanons zuidgrens de spanning weer op tussen buurland Israël en de sjiïtische strijdgroep Hezbollah, die een deel van het land in handen heeft. Maar Israël verklaarde desgevraagd dat het niks met de explosie te maken heeft.

Enkele uren na de ramp verzekerde de Libanese premier Hassan Diab dat de toedracht rond de ‘gevaarlijke loods’ zal worden onderzocht en dat de verantwoordelijken rekenschap zullen afleggen: “Degenen die hiervoor verantwoordelijk zijn, zullen ervoor boeten.”

Internationale steun

Veel landen waaronder de Verenigde Staten, Frankrijk, Duitsland, Israël, het Verenigd Koninkrijk en Iran hebben humanitaire hulp toegezegd.

De VS staan klaar om Libanon te hulp te schieten, zei minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo dinsdag. Het incident vormt een ‘extra uitdaging in een tijd van reeds diepe crisis’, aldus Pompeo. De Franse president Emmanuel Macron ontmoette dinsdagavond zijn Libanese collega, Michel Aoun, om ‘zijn steun en die van Frankrijk’ te uiten. Macron kondigde daarbij de levering aan van ‘Franse hulp en middelen’.

Zelfs Libanons voormalige aartsvijand Israël heeft de regering van Libanon medische goederen en andere humanitaire hulp aangeboden. Israël liet in een verklaring weten dat in opdracht van de ministers van Defensie (Benny Gantz) en Buitenlandse Zaken (Gabi Ashkenazi) via diplomaten van andere landen hulp is aangeboden aan Libanon. Het aanbod vanuit Israël is uitzonderlijk. Israël en Libanon onderhouden geen diplomatieke betrekkingen. Syrië, aartsvijand van Israël, heeft van oudsher een grote invloed in Libanon. Ook is de in Libanon belangrijke militante sjiitische beweging Hezbollah fel anti-Israël.

Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken meldt op Twitter dat het onderzoekt welke steun Duitsland ‘onmiddellijk’ kan bieden. Op datzelfde platform zei de Britse premier Boris Johnson dat het Verenigd Koninkrijk elke mogelijke vorm van steun zal bieden. Ook de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegde steun toe aan het ‘veerkrachtige’ Libanese volk.

Hulp uit Nederland

De Nederlandse Minister van Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag heeft Libanon namens Nederland hulp aangeboden bij de zoek- en reddingsoperaties. Ook het Libanese Rode Kruis kan rekenen op steun uit Nederland.

Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) is ‘geschokt’ door de explosie. “Mijn gedachten zijn bij de mensen in Libanon, in het bijzonder bij degenen die geliefden hebben verloren,” zegt hij.

Ook Premier Mark Rutte heeft zijn medeleven betuigd met de slachtoffers en nabestaanden na de ‘afschuwelijke ramp’ in de haven van Beiroet, waar een zware explosie dood en verderf heeft gezaaid. “We leven mee met het Libanese volk, de slachtoffers en nabestaanden,” twittert Rutte. “Met onder hen de vijf gewond geraakte collega’s van onze ambassade. We blijven de ontwikkelingen scherp in de gaten houden.”