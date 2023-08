Enorm trollenleger helpt Maduro in Venezuela in het zadel te houden

Dankzij een leger van duizenden twitteraars domineert de Venezolaanse regering de sociale media in dat land. Trollen en fake news maken staatspropaganda binnen een paar uur trending topic; een geoliede machine om het openbaar debat te domineren en kritiek onzichtbaar te maken.

Het eerste wat José Luis Guaina doet als hij opstaat is kijken op het Twitteraccount van het ministerie van informatie. Daar staat al vroeg de slogan klaar waarmee hij die dag aan de slag kan. Voor de ochtend voorbij is heeft hij de eerste retweets er al op zitten.

“Zo komen veel meer mensen te weten wat er gaande is in Venezuela”, zegt de 65-jarige buurtwerker. Voor zijn woning in de volkswijk 23 de Enero laat hij op zijn oude smartphone ziet hoe het werkt. Bovenaan zijn account staan bijna 16.000 volgers.

Guaina is een van de vele duizenden trollen waarmee de Venezolaanse regering de sociale media overspoelt met propaganda. De methode is net zo simpel als effectief. In de vroege ochtend lanceert het ministerie van informatie de hashtag van de dag. Duizenden accounts genereren de uren erna tienduizenden retweets. Tegen de middag is de slogan van het ministerie trending geworden. Aan het einde van de dag staat de hashtag van het ministerie bovenaan. Het aantal retweets passeert soms het miljoen.

In de avond nemen de televisiekanalen, stuk voor stuk gestroomlijnd door de regering, het stokje over. Actualiteitenprogramma’s en talkshows maken van de trending topics een onderwerp van gesprek. “Een televisiekijker staat al dagelijks bloot aan het narratief van de regering, kijkt op Twitter, en ziet alleen precies dezelfde berichten”, zegt Adrian González van de Venezolaanse organisatie Jagers op Fake News. “Die strategie van de herhaling maakt dat iedere willekeurige boodschap die ze willen promoten eruit ziet als waar en belangrijk.” Aan het eind van de dag heeft iedere Venezolaan tot in de verste uithoeken van het land en de digitale wereld de propaganda meegekregen.

Oppeppers

De slogans zijn vaak oppeppers als #PorAmorALaPatria over vaderlandsliefde en gaan vaak over politieke zaken: #NoPudieronNiPodrán, over de oppositie die er niet in zal slagen weer aan de macht te komen; #BastaElBloqueo, voor een einde aan de Amerikaanse economische sancties of #ConMaduroPalante, voorwaarts met Maduro.

“Het doel is de beleving van de werkelijkheid ombuigen”, zegt Mariví Marín van de Venezolaanse organisatie Probox, die misbruik van sociale media in Latijns-Amerika onderzoekt. “Ze verkopen een imago van welvaart, vooruitgang, geluk en rust onder de Venezolanen, terwijl juist overal protesten zijn.” Het voorkomen van protest is een van de doelen. “Als je een probleem hebt, maar op de sociale media zie je louter positieve berichten, dan denk je dat je de enige bent en ga je je niet organiseren.”

Ontevredenheid is groot

De regering van Nicolás Maduro heeft goede reden om de aandacht af te leiden met patriottische slogans. De Bolivariaanse revolutie, inmiddels 24 jaar aan de macht, heeft een harde-kernaanhang, maar volgens opiniepeilers wil 80 procent van de bevolking ervan af. De armoede en de corruptie zijn enorm toegenomen, zes miljoen Venezolanen verlieten de ellende en vertrokken naar het buitenland.

De ontevredenheid is groot, maar dankzij de Twittermachine beheerst de Venezolaanse regering het publieke debat en de beeldvorming over haar beleid. “Of het nu gaat om een echt nieuwtje, propaganda, steun aan bondgenoten, desinformatie of iets waarmee ze bepaalde zaken willen verbergen”, zegt González, “deze hashtags garanderen dat ieder verhaal dat de Venezolaanse regering wil pluggen altijd meer tweets krijgt dan andere hashtags van welke organisatie of politieke partij dan ook.”

De sociale media waren het laatst overgebleven podium voor oppositie en kritische media in Venezuela. Oppositiekranten zijn gesloten, radio en tv zijn gestroomlijnd door de regering, de websites van onafhankelijke media worden geblokkeerd; het parlement is in handen van de Socialistische Eenheidspartij en haar bondgenoten; demonstraties op straat kunnen rekenen op repressie.

Vervuilen

Twitter, Facebook en TikTok vormen de enige plek waar nog iets te vinden is wat niet van de regering komt, want de staat kan individuele accounts niet blokkeren. Maar die kan kritische uitingen wel numeriek overspoelen. “Ze vervuilen alle andere informatie”, zegt Marín. Met de hashtag van de dag verdrinkt iedere poging een ander onderwerp trending te krijgen in de zee van staatpropaganda. Toen hashtag Capriles, een belangrijke oppositieleider, in een week de 10.000 haalde, passeerde het officiële #InzetEnWerk al de 300.000.

Nepnieuws wordt niet geschuwd. Een voorbeeld was – tot voor kort – het YouTube-kanaal House of News. Daarin presenteerden door kunstmatige intelligentie gestuurde nieuwslezers nepnieuws om het negatieve beeld van Venezuela in de internationale media op zijn kop te zetten. “Als de economie inderdaad zo slecht gaat, hoe kan het dan dat zoveel Venezolanen op vakantie gaan?”, klonk het in een item over economie waarin zogenaamde touroperators telefonisch getuigden van volgeboekte hotels. In februari sloot YouTube het kanaal wegens het verspreiden van nepnieuws.

Geen moderatoren

Volgens twitteraar Guiana is de situatie precies omgekeerd. Het retweeten van de dagelijkse officiële slogan “is een manier om de desinformatie tegen te gaan”, zegt hij, scrollend door zijn tijdlijn. “Rechts en ultrarechts zetten op de platforms wat ze willen. Ze vertellen leugens, of halve waarheden, en hiermee kunnen we dat bestrijden.” Guiana ziet het twitteren als een uiting van solidariteit met de revolutie en verzet tegen zijn vijanden.

De trollen op Twitter worden vooralsnog niet gehinderd door moderatoren. In december hief Twitter 277 Venezolaanse accounts op wegens het overtreden van de regels, namelijk het verspreiden van propaganda – een fractie van het totaal. De werkelijke hoeveelheid twitteraars loopt volgens deskundigen tegen de vijfduizend. Er zijn groepen actief zoals ‘Twitteraars van het Vaderland’ en ‘Actieve Twitteraars’ met ruim 4500 leden. Daarbinnen worden ervaringen uitgewisseld en tips hoe te voorkomen dat je account wordt aangemerkt als spam.

Geld

Iedere Venezolaan kan meedoen. Een Twitteraccount is voldoende, en toestemming van het ministerie om via een speciale applicatie toegang te krijgen tot je account. Ook Guaina is lid van de Twitteraars van het Vaderland. In het begin was hij fanatiek, kreeg eervolle vermeldingen en verdiende er geld mee. “Maar het gaat mij niet om het geld”, zegt Guaina, die tegenwoordig per dag nog een stuk of twintig, dertig retweets uitstuurt. Anderen zijn dagelijks uren zoet met honderden retweets van de dagelijkse hashtag, zoals het account @damnysdiaz, dat in iedere tweet de telling bijhoudt.

Dat laatste is van belang voor de betaling. Bij meer dan duizend retweets per week ontvangt de verzender aan het einde van de maand een digitale gouden onderscheiding, ter waarde van omgerekend een euro of drie. Bij 250 retweets geldt de ‘eervolle vermelding’, goed voor de helft van dat bedrag. Dat lijkt weinig, maar bij een minimum maandloon van 20 euro is dat voor arme gezinnen een makkelijk verdiende aanvulling.

Volgens Jagers van Fake News zijn sommige twitteraars de hele dag bezig op tientallen accounts. Uitbetaling gebeurt in de vorm van krediet op de Kaart van het Vaderland, een speciale betaalpas waarop de staat ook subsidies en toelagen stort van de vele sociale programma’s waarmee de bevolking loyaal wordt gehouden aan de regering.

Hoe belangrijk die betalingen zijn, bleek in mei toen er een kleine digitale opstand uitbrak onder de vaderlandse twitteraars. Naast de hashtag van de dag verschenen duizenden retweets van het protest #RespectVoorDeTwiteraars. Volgens sommige berichten hadden die al een of twee maanden geen geld meer ontvangen. Menigeen gaf er de brui aan. De officiële slogan staat nog altijd met afstand bovenaan de lijst, maar het miljoen is sindsdien niet meer gehaald.

De dominantie van het officiële geluid op sociale media werpt zijn schaduw vooruit over de verkiezingen van volgend jaar. Het trollenleger van Maduro gaat ook in de campagnes de digitale wereld domineren. Door ieder debat voor te zijn en elk onwelkom onderwerp te laten verdrinken in een tsunami van gecontroleerde berichten blijft de oppositie onzichtbaar, zegt González: “Een strijd van David tegen Goliath.”

