‘Enige zelfgenoegzaamheid’ over wapens op filmset waar dode viel

De Amerikaanse politie heeft de kogel geïdentificeerd waarmee vorige week donderdag op een filmset in de staat New Mexico een cameravrouw werd doodgeschoten. De kogel ging dwars door de borstkas van de cameravrouw en trof vervolgens regisseur Joel Souza in de schouder. Volgens de sheriff van het district Santa Fe werd de loden kogel vrijwel zeker afgevuurd uit de vintage-revolver van het type Long Colt, die acteur Alec Baldwin tijdens een repetitie op de camera richtte. De kogel werd uit de schouder van Souza gehaald.

Sheriff Adan Mendoza zei woensdag op een persconferentie dat acteur Baldwin meewerkt aan het onderzoek. “Hij is natuurlijk degene die met het wapen schoot. Op dit moment is hij een actief onderdeel van het onderzoek.”

Ophef in Hollywood

Het incident heeft ophef veroorzaakt in Hollywood, waar het debat is opgelaaid over de arbeidsomstandigheden en veiligheid op filmsets, en de omgang met vuurwapens. Voor het voorval hadden cameramedewerkers meermaals bezwaar gemaakt tegen de volgens hen beroerde omstandigheden. Volgens de sheriff werden op de filmset nog twee vuurwapens en honderden patronen gevonden, zowel losse flodders als echte exemplaren met kogels, en heerste er ‘enige zelfgenoegzaamheid’ over wapens.

Politiechef Mendoza en aanklaagster Mary Carmack-Altwies benadrukten woensdag dat het rechercheonderzoek nog loopt. Volgens Carlmack-Altwies is het ook nog te vroeg om te zeggen of er onzorgvuldig is gehandeld en of er mensen worden aangeklaagd. “Tot nu toe is niemand uitgesloten”, zei ze over eventuele aanklachten.

De filmcrew was op een boerderij in New Mexico een Western getiteld Rust aan het opnemen, toen het donderdag misging. Acteur Alec Baldwin, bekend van films als The Departed en The Hunt for Red October, zou ervan overtuigd zijn geweest dat er geen patroon in de revolver zat. Hij betuigde meteen na de gebeurtenis zijn diepe medeleven aan de echtgenoot en zoon van de gedode cameravrouw en sprak van een ‘tragisch incident’.

Volgens waarnemers is de kans beperkt dat Baldwin als acteur strafrechtelijke of civielrechtelijk aansprakelijk wordt gesteld voor de tragedie. Maar hij is ook medeproducent van de film. En in die hoedanigheid kan hij mogelijk wel een fikse schadeclaim van de nabestaanden van de cameravrouw verwachten, afhankelijk van wat de komende tijd duidelijk wordt over de toedracht.

