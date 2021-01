Engelsen verbolgen over label ‘Britse’ coronavariant

Als brexit nog niet voldoende afstand had gecreëerd tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie, dan doet deze virusvariant het wel. Het reizen vanuit het VK naar het Europese vasteland wordt met de dag moeilijker. Om Nederland binnen te komen zijn niet één maar twee negatieve testen nodig. De meeste Europese landen laten nog slechts een handvol vluchten per dag toe. Alles om dat Britse spook zo veel mogelijk buiten de deur te houden.

Toegegeven, om voortdurend VOC 202012/01 of Sars-Cov2-B.1.1.7-variant te gebruiken, zoals deze besmettelijke mutatie ook wel bekendstaat, is niet ideaal. Het bekt niet erg lekker voor een premier tijdens live uitgezonden persconferenties. Ook zal een krantenkop met “VOC 202012/01 rukt op in Nederland” niemand naar het puntje van z’n stoel doen schuiven. Dus dan maar de Britse variant.

Brits onderzoek

Maar in Groot-Brittannië verbazen ze zich wel over het gemak waarmee andere Europese landen deze virusmutatie aan de Britten toe hebben geschreven. Vooral omdat het dankzij grondig Brits onderzoek aan het licht is gekomen. Hier onderzoekt de Britse GGD van elke coronabesmetting het DNA van het betreffende virus, iets wat in Nederland slechts steekproefsgewijs gebeurt. Daardoor waren de Britten er als eerste bij om de noodklok te luiden, terwijl het best mogelijk is dat deze mutatie via een ander land in Groot-Brittannië terecht is gekomen.

En als dank voor hun grondige onderzoek krijgt het hele Verenigd Koninkrijk meteen een label opgeplakt: de Britse variant.

Donald Trump gebruikte te pas en te onpas de term ‘China virus’ als hij het over corona had. Er ging een stigmatiserende werking van uit, vonden velen. Het zette een heel land ten onrechte weg als aanstichter van alle ellende, terwijl je moeilijk elke Chinees verantwoordelijk kan houden voor het ontstaan van het virus. Tijdens een gespannen persconferentie vroeg een journaliste waarom de president het voortdurend zo bleef noemen. Trump zei: “Omdat het uit China komt”.

Geopolitieke issues

En in zekere zin gebeurt nu met de Britse variant hetzelfde. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stelt daarom voor virusmutaties andere namen te geven. “We willen namen die makkelijk te begrijpen zijn, maar die niet de naam van een land met zich meedragen. Dat creëert geopolitieke issues”, zei Maria van Kerkhove van de WHO. Het kan zorgen voor stigma en het kan landen er ook van weerhouden om zelf op zoek te gaan naar nieuwe varianten van het virus, uit angst zo’n label opgeplakt te krijgen, stelt ze.

Maar een ideaal systeem is er nog niet. Terwijl haast geboden is. De Britten zelf hebben het dan weer over de Braziliaanse variant, nóg gevaarlijker dan de Britse.

