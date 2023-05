Engelse politie op zoek naar vruchtensmijter

De inwoners van Hastings en het nabijgelegen Eastbourne lopen de laatste weken soms wat onrustig over straat. De Engelse steden worden sinds enkele weken geplaagd door een fruitgooier die vanuit zijn of haar auto nietsvermoedende passanten bekogeld met stukken fruit. Het betreft voornamelijk tomaten en appels, aldus de politie.

Hoewel de biologische wapens op het eerste gezicht onschuldig lijken, moet men wel degelijk oppassen. Twee mensen hebben serieuze verwondingen – onder andere een gebroken jukbeen – opgelopen door het rondvliegend fruit. Een lokale rechercheur zegt dat de verschillende fruitaanvallen waarschijnlijk met elkaar te maken hebben.

Donderdag werd bekend dat er opnieuw melding is gedaan van een incident: een vrouw werd tijdens een wandeling op haar been geraakt door een tomaat, haar man kreeg een druif tegen zijn hoofd. De politie roept ooggetuigen op zich te melden.

