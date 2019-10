Engeland ontsteld over vondst doden in truck

De Britse politie maakt zich op voor een ingewikkeld onderzoek naar de oorsprong van een vrachtwagen waar gisteren 39 dode lichamen zijn aangetroffen. Hoe lastig het is om de internationale mensenhandel in kaart te brengen, bleek wel uit het feit dat de hele dag nieuwe theorieën de ronde deden over waar de vrachtwagen, de oplegger en de container vandaan kwamen.

Waarschijnlijk kwam de vrachtwagen uit het Belgische Zeebrugge, nadat de politie eerder had gemeld dat hij uit Bulgarije of uit Ierland kwam, informatie die later weer werd ingetrokken.

De 25-jarige chauffeur, die uit Noord-Ierland kwam, is gearresteerd op verdenking van moord. De politie maakte bekend dat ze de lichamen heeft aangetroffen van 38 volwassenen en een tiener. Het is nog niet bekend welke nationaliteit de mensen hadden die in de truck zijn overleden. De politie heeft al gewaarschuwd dat het enige tijd kan duren voor de lichamen zijn geïdentificeerd.

De Britse premier Boris Johnson heeft gezegd dat hij het nieuws verschrikkelijk vindt en dat hij zich persoonlijk op de hoogte laat houden over de voortgang van het onderzoek. “We weten dat mensenhandel plaatsvindt. Alle mensenhandelaars zouden voor de rechter gebracht moeten worden”, vindt Johnson.

Volgens ooggetuigen gaat het om een grote, witte container die op een rode vrachtwagen staat. De woordvoerder van de politie van Essex noemt het een ‘absolute tragedie’ en heeft gezegd dat het topprioriteit is om uit te vinden wie de mensen in de oplegger waren.

Het parkeerterrein waar de oplegger is aangetroffen, is de hele dag afgesloten geweest. Het drama doet denken aan een eerdere tragedie, in 2000, toen de lichamen van 58 illegale immigranten uit China werden ontdekt in een oplegger waarin volgens de papieren tomaten werden vervoerd. Sindsdien zijn de controles in de havens sterk geïntensiveerd.

