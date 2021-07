Engeland is weer open, maar de schappen zijn leeg: covid-app legt met ‘pingdemie’ het land plat

Boris Johnson had het zich ongetwijfeld anders voorgesteld, de grote heropening van zijn land. Maar de voorbije week, de eerste waarin de Britten hun mondkapje eindelijk thuis konden laten en los konden gaan met huwelijken, nachtclubs en publeven, is niet bepaald een succes geworden. De Britse covidpandemie heeft plaats gemaakt voor een quarantaine-epidemie.

Bijna anderhalf miljoen Britten is verteld dat ze tien dagen lang alle contact met anderen moeten vermijden. Een deel omdat ze corona hebben, een ander deel omdat ze uit het buitenland kwamen. Bijna de helft daarvan kreeg dat te horen via de Britse corona-app, die alarm slaat als je contact hebt gehad met iemand die later positief werd getest. De overheid heeft beslist dat iedereen die wordt ‘gepingd’ tien dagen thuis moet blijven, ook al is hij of zij al lang en breed gevaccineerd.

Lege schappen in een Engelse supermarkt. De bevoorrading hapert en veel vakkenvullers zitten in quarantaine. Beeld EPA

Twee keer geprikt, toch thuisblijven

Ook premier Boris Johnson zelf en zijn minister van financiën Rishi Sunak zitten op die manier in zelf-isolatie. Johnson heeft al corona gehad en is daarbovenop twee keer geprikt, maar mag toch zijn huis niet verlaten, want hij heeft vergaderd met parlementslid Sajid Javid, die positief is getest.

De premier kreeg dat te horen op de dag voordat het land weer open ging. In eerste instantie zei de regeringswoordvoerder dat voor Johnson en zijn minister een uitzondering kon worden gemaakt. Plotseling was er sprake van een experimenteel onderzoek waaraan precies deze twee politici konden deelnemen. Zij mochten dagelijks testen voor ze aan het werk gingen, in plaats van zich aan de quarantaineregels te moeten houden.

Maar de publieke verontwaardiging die volgde op de uitzondering voor de premier en de minister was zo groot, dat Johnson en Javid alsnog thuis bleven.

Vanaf zijn eigen bank zag Johnson vervolgens hoe de quarantaineregels de hele samenleving ontspoorden. Want bij steeds meer mensen bepaalde de covid-app dat ze thuis moesten blijven. Spoorwegmaatschappijen moesten hun dienstregeling aanpassen, omdat teveel spoorpersoneel thuis moest blijven. Supermarktketens sloten filialen bij gebrek aan vakkenvullers. Schappen bleven leeg, omdat transporteurs de klos waren. Het woord ‘pingdemie’, verwijzend naar het geluid dat de app maakt als je thuis moet blijven, kwam op steeds meer nieuwssites te staan.

Roep om aanpassing regels

Het einde is nog niet in zicht, want de eerste besmettingen na de openstelling van de samenleving komen pas volgende week aan het licht. De verwachting is dat die stijging zeker zal plaatsvinden, maar niemand weet hoe groot hij zal zijn.

In de samenleving groeit de roep om aanpassing van de regels. De vroegere gezondheidsminister Jeremy Hunt heeft de regering om aanpassing van de regels gevraagd, net als de burgemeester van Londen. Zij vragen openlijk waarom ook gevaccineerden zo lang niet aan het openbare leven mogen meedoen na een ping en zeggen te vrezen dat burgers de covid-app van hun telefoon halen. En zo een nieuwe golf aan besmettingen kunnen laten ontstaan.

Vanaf komende maandag mogen 10.000 mensen in vitale beroepen zich dagelijks laten testen. De hoop is dat dat genoeg is om de voedselvoorziening in stand te houden. Maar soepeler regels, als ze al komen, zijn pas voor na 16 augustus aangekondigd. De vrije samenleving moet eerst een volle maand hebben gefunctioneerd.

Lees ook:

Een trots en eenzaam eiland

Groot-Brittannië heeft voor veel Europeanen zijn glans verloren, ziet Tim de Wit, die afscheid neemt als correspondent.