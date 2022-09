Energiebedrijven moeten deel van hun megawinsten afstaan, vinden EU-ministers

Energiebedrijven die op dit moment megawinsten boeken, terwijl ze amper extra kosten maken, zullen een groter deel van hun winsten moeten afdragen aan de staat. Die kan de opbrengsten goed gebruiken om de burgers te helpen die problemen hebben om hun energierekening te betalen.

Het afromen van de groene energieproducten moet zodanig gebeuren dat de bedrijven nog wel kunnen investeren in grotere capaciteit, zodat de klimaatdoelen binnen bereik blijven.

Over die maatregel waren de 27 ministers van energie, die vrijdagochtend in Brussel rond de tafel gingen zitten, het snel eens. Ook de bedrijven die topwinsten maken met fossiele brandstoffen moeten gaan afdragen. Een ‘solidariteitsbijdrage’ heet dat.

De richting blijft onduidelijk

Verder waren de ministers het eens over de noodzaak om meer energie te besparen, al blijft de vraag of er verplicht besparingspercentage moet komen waar landen zich aan moeten houden.

Officieel is nog nergens een besluit over genomen. De ministers praatten vrijdag vooral over welke richting ze uit willen. Moet er een prijsplafond worden ingesteld op Russisch gas dat door pijpleidingen naar Europa komt, of op alle gas? Moeten de prijzen van elektriciteit en gas worden losgekoppeld?

De Belgische minister pleitte hartstochtelijk voor een maximumprijs voor alle gas, zijn Oostenrijkse collega voor het loslaten van de koppeling tussen gas en licht. Nederland ziet vooral heil in energiebesparing, en vreest voor de gevolgen van de Belgische en Oostenrijkse voorstellen.

Prijsplafond in Spanje

Van een ontkoppeling komt het voorlopig niet, maar de ministers gaven de Europese Commissie opdracht om te onderzoeken hoe een prijsplafond voor gas zou kunnen werken. Dat laatste zou dan wel aan allerlei voorwaarden moeten voldoen, want het moet er niet voor zorgen dat er op de toch al krappe energiemarkt helemaal geen gas meer naar Europa komt en evenmin dat burgers energie blijven verkwisten.

Vijlbrief: “Spanje heeft nu, bij wijze van uitzondering in de EU, zo’n prijsplafond. Maar het gevolg daarvan is dat zij nog maar 2 procent energie hebben bespaard. Nederland zit al op 25 procent.”

Europees commissaris Kadri Simson beloofde ter plekke dat haar mensen het weekend zullen doorwerken om al volgende week met uitgewerkte voorstellen te kunnen komen. Daarbij zal ook een plan zitten om eenvoudiger staatssteun te verlenen aan energiebedrijven die door de hoge gasprijs in de problemen komen.

Want dat het dringend is om snel iets aan de explosief gestegen energieprijzen te doen, dat vindt iedereen. Nadat er komende dinsdag een wetsvoorstel op tafel ligt, willen ze nog deze maand willen ze de burgers en bedrijven duidelijkheid scheppen.

Het probleem zijn de prijzen

Namens Nederland verscheen staatssecretaris Hans Vijlbrief van mijnbouw in Brussel. Minister Jetten had andere besognes. Vijlbrief liep strijdbaar de vergadering in: het mag dan crisis zijn, maar het Groninger gasveld gaat niet weer open. Pas in de alleruiterste nood, zei hij. Er was in de nacht ervoor net weer een aardbeving geweest, bij Huizinge, meteen kracht van 2,3 op de schaal van Richter.

Maar Groningen kwam niet aan de orde. Voorlopig heeft de EU genoeg gas, waarvan nog maar 9 procent uit Rusland komt. De opslagtanks zitten voor 83 procent vol. Het probleem zijn de prijzen.

“We zullen alles doen om onze burgers en bedrijven die zich geconfronteerd zien met hoge energieprijzen te helpen, koste wat kost”, zei de Tsjechische minister van energie, Josef Sikela.

Sikela, die de bijeenkomst samenvatte omdat Tsjechië momenteel Europees voorzitter is, zei dat de huidige hoge prijzen de inflatie aanwakkeren, de concurrentiepositie van bedrijven ondermijnen en steeds meer sociale spanningen opleveren.

Staatssecretaris Vijlbrief kon nog niet zeggen hoe de maatregelen precies zullen uitwerken voor Nederlandse burgers. Daarvoor is het nodig dat de Europese Commissie ze eerst heeft uitgewerkt. Wel wilde Vijlbrief alvast kwijt dat de belastingmaatregelen voor de groene energiebedrijven in Nederland ‘zeer moeilijk uitvoerbaar zijn’.

