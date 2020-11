En nu is het alle ogen op Georgia

Wat Donald Trump meemaakt, een verkiezing krap verliezen nadat er volgens hem vals spel is gespeeld, overkwam in 2018 Stacey Abrams in Georgia. De Democratische kandidaat, dochter van twee zwarte burgerrechtactivisten, verloor met 55.000 stemmen de verkiezing voor het gouverneurschap van de staat. Maar net als voorlopig Donald Trump erkende ze haar verlies niet.

Haar tegenstander was de Republikein Brian Kemp. Die was als minister van binnenlandse zaken van de staat verantwoordelijk voor de regels rond verkiezingen en maakte daar volop gebruik van. Zo 'zuiverde' hij de kiezersregisters. Zo'n 300.000 inwoners, veelal lid van groepen die Democratisch stemmen, werden geschrapt omdat ze al drie jaar niet gestemd hadden.

En vlak voor de verkiezingen hield hij de registratie van 53.000 kiezers tegen – daar waren vooral zwarten bij – omdat hun persoonsgegevens niet exact overeenkwamen met wat op hun rijbewijs stond. Ook het sluiten van stembureaus en het afwijzen van stembiljetten waar iets kleins aan mankeerde, leken er op gericht het aantal stemmen voor Democraten zoveel mogelijk te verkleinen.

Actie voor kiezersregistratie

Abrams heeft haar verlies nooit erkend. Ze zette haar woede om in actie voor kiezersregistratie onder zwarten en latinos in Georgia. Dit jaar schreven twee organisaties die ze heeft opgericht, Fair Fight en New Georgia Project, meer dan 800.000 kiezers in.

De landelijke Democratische partij zag haar werk lang als vechten tegen de bierkaai, in een staat in het diepe zuiden die nog lang in Republikeinse handen zou blijven. Maar dit weekeinde werd Abrams bedolven onder lof van Democraten. Want hoewel de grote media Georgia zondagavond nog niet definitief aan Biden durfden toe te wijzen, leek de staat op weg om voor het eerst sinds 1992 haar forse contingent van 16 kiesmannen aan een Democratische kandidaat te gunnen.

De Democratische senaatskandidaat John Ossoff tijdens zijn campagne in Georgia.

Zetels in de senaat

Dat Georgia om ging was al historisch. Maar de staat kan begin volgend jaar een nog veel grotere rol spelen, en ook dan kunnen de kiezers die door Abrams in het politieke systeem zijn gehaald de doorslag geven. Voor de twee zetels in de Senaat die Georgia mag vullen zijn er op 5 januari beslisrondes. Tussen de zittende senatoren David Perdue en Kelly Loeffler en hun Democratische uitdagers Jon Ossof en Raphael Warnock komt het tot zogeheten run offs, omdat geen kandidaat bij de verkiezingen van afgelopen week een meerderheid haalde. En die twee zetels kunnen voor de slagkracht van president Joe Biden een enorm verschil maken.

Als de Republikeinen er minstens één winnen, zal hij zaken moeten doen, vermoedelijk moeizaam, met de fractieleider van die partij, Mitch McConnell. Die gaat dan over de agenda. En elke wet en elke rechtersbenoeming kan dan door de Republikeinen worden geblokkeerd.

Winnen de Democraten beide zetels, dan komen ze in de Senaat precies op de helft: 50 van de 100. Bij stakende stemmen mag de formele voorzitter van de Senaat, vice-president Kamala Harris, een doorslaggevende stem uitbrengen.

Met senatoren uit Georgia erbij zouden de Democraten dus het presidentschap, het Huis van Afgevaardigden en de Senaat in handen hebben. Dat geeft hen nog niet de absolute macht - voor veel zaken zijn in de Senaat 60 stemmen nodig – maar het komt er aardig in de buurt.

De komende twee maanden kan politiek Amerika dus niet om Georgia heen. En niet om Stacey Abrams.

