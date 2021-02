En nu het lastige werk voor Biden: kinderen herenigen met ouders die al uitgezet zijn

President Biden mocht het optimisme uitstralen. “We gaan aan de slag om de morele en nationale schandvlek van de vorige regering uit te poetsen”, zei hij. Met een serie presidentiële besluiten gaf Biden op dinsdag het startschot voor een hervorming van het Amerikaanse systeem van asiel en immigratie.

Aan zijn woordvoerder vervolgens de taak om gelijk de verwachtingen te temperen bij dat deel van de achterban dat liever vandaag dan morgen nog een ruimhartige ontvangst georganiseerd ziet voor alle asielzoekers. “Er gaat van vandaag op morgen niets veranderen”, aldus Jen Psaki.

Want de makkelijke ballen voor open doel had Biden op zijn eerste dag als president al ingekopt. Zo stopte hij de bouw van de grensmuur met Mexico, die onder Trump sowieso nooit echt op gang was gekomen. En hij schafte de ‘moslimban’ af, het inreisverbod voor mensen uit voornamelijk islamitische landen.

Kinderen zagen hun ouders niet terug

Nu begint het echte werk. Te beginnen met puinruimen van de erfenis van het meest chaotische en omstreden besluit van de regering-Trump: het scheiden van minderjarige kinderen van hun ouders, als die asiel aanvroegen nadat ze via een niet-officiële grensovergang het land binnen waren gekomen.

Dat beleid was in het voorjaar van 2018 maar een paar maanden van kracht, voor het onder grote maatschappelijke druk weer werd stopgezet. Maar in die korte tijd werden duizenden kinderen apart in een cel gezet. De regering-Trump had geen registratiesysteem om dat bij te houden, met als gevolg dat er bijna drie jaar later nog honderden kinderen zijn die hun ouders nooit meer hebben teruggezien.

Biden heeft nu een commissie opgetuigd om die gezinnen weer te herenigen. Maar terwijl veel kinderen nog in de VS zijn, zijn hun ouders vaak weer uitgezet naar verschillende landen in midden-Amerika. Zie ze maar eens op te sporen. En vervolgens is de vraag: waar moet die hereniging plaatsvinden? Biden voelt er wel wat voor om gezinnen die zo’n groot onrecht is aangedaan alsnog een verblijfsvergunning te geven, maar daar zal hij een flink politiek gevecht voor moeten aangaan.

Oorzaken van migratie aanpakken

Een andere aankondiging van Biden lijkt ook meer voor de langere termijn. Hij wil een ‘regionaal raamwerk’ optuigen, dat de oorzaken van migratie in landen als Guatemala en El Salvador bij de bron aanpakt, om te voorkomen dat burgers daar überhaupt willen emigreren.

Voor het zover is, wil Biden in ieder geval af van het ‘Remain in Mexico’-beleid van de regering-Trump, dat asielzoekers dwong om het antwoord op hun aanvraag in Mexico af te wachten. Maar activisten die hopen dat dat betekent dat de grenzen direct opengaan voor de bijna 70.000 asielzoekers die nu in Mexico op uitsluitsel wachten, werden ook teleurgesteld. Er komt een commissie, en die gaat een ‘gefaseerde strategie’ bedenken.

Het laatste wat Biden namelijk midden in de coronacrisis kan gebruiken is een nieuwe piek in het aantal migranten, met alle politieke onrust die dat met zich meebrengt. Er zijn de afgelopen tijd berichten van nieuwe ‘karavanen’ van vluchtelingen die hun geluk in Amerika willen beproeven, nu Trump weg is. Maar in Spaanstalige media waarschuwde een woordvoerder van Biden asielzoekers om voorlopig weg te blijven. “Nu is niet het moment”, bezwoer ze.

Lees ook:

Biden draait nog een Trump-besluit terug: hij haalt de banden met de Palestijnen weer aan

Tijdens het presidentschap van Donald Trump is de relatie tussen de Verenigde Staten en de Palestijnen erg verslechterd. Biden past een deel van Trumps beleid nu weer aan.