En dan eindigt een woelige G7 toch met een omhelzing

De G7-top is afgelopen. De VS willen met Iran praten over de oplopende spanningen. Een succes dat de Franse president Macron op zijn conto kan schrijven.

De G7-top in Biarritz van de afgelopen dagen is de grote show van gastheer Emmanuel Macron geworden. President Donald Trump gunde het zijn Franse vriend. De Amerikaanse president was opvallend mild gedurende de drie dagen die de top duurde, terwijl er toch wel wat mijnenvelden waren, die tot ontploffingen hadden kunnen leiden.

Bij de vorige G7 in het Canadese Quebec escaleerde de top aan het eind, toen Trump in giftige tweets ­afstand nam van de slotverklaring en zijn gastheer minister-president Justin Trudeau beschimpte. Hij noemde hem ‘oneerlijk en zwak’. Trudeau betitelde op zijn beurt de teksten van Trump als ‘beledigend’. De ruzie ging over wéér een handelsoorlog, tussen dit keer de VS en Canada in zijlijn van de G7 van vorig jaar. Inmiddels is de handelsoorlog bijgelegd.

Maar in Frankrijk geen bijtende teksten van Donald Trump. Er stond een waslijst aan onderwerpen op de agenda. Een gemeenschappelijke verklaring aan het eind was bij voorbaat geschrapt vanwege de vele meningsverschillen tussen vooral Europa en Canada enerzijds en de VS anderzijds.

Confrontatie

Macron wilde wel gloriëren en ging de confrontatie met Trump niet uit de weg. Net als bij hun allereerste ontmoeting, toen de nieuwe Amerikaanse president de hand van Macron zeer stevig en langdurig drukte voor het oog van de camera’s. Macron drukte zonder te blikken of blozen iets harder terug en won het respect van zijn Amerikaanse evenknie.

Zo liet de Franse president nu ­geheel onverwacht de Iraanse minister van buitenlandse zaken, Mohammad Javad Zarif naar Biarritz vliegen om over de oplopende spanningen tussen Amerika en Iran te praten. ­Macron informeerde Trump, die welwillend reageerde, maar Zarif nog niet wilde ontmoeten. Washington zegde vorig jaar eenzijdig de nucleaire deal tussen Iran en Amerika, de Europese Unie, China en Rusland op. Iran stopte met het verrijken van uranium, dat gebruikt kan worden voor het maken van kernwapens, in ruil voor het opheffen van de economische sancties. Trump kwam hierop terug. Hij zegt Iran niet te geloven en de deal die zijn voorganger maakte, een vergissing te vinden. Amerika legde Teheran weer sancties op, die niet worden gesteund door ­onder meer Europa.

Iran

Het initiatief van Macron leidde tot overeenstemming en zelfs een gezamenlijke verklaring van de G7. “De ­regeringsleiders zijn het erover eens dat Iran geen kernwapens moet hebben. Onderhandelingen zijn de enige juiste weg om dat doel te bereiken.” ­Trump voegde daar aan toe dat hij met Iran om tafel wil. “Ik heb het goed voor met Iran, zelfs een sterk Iran. Amerika wil geen ander regime”, zei Trump. “We kijken ernaar uit om Iran rijk te maken, laat het land rijk zijn.”

Na alle dreigende Trump-retoriek van de afgelopen maanden aan het adres van Iran, was dit een heel andere toon. De vergelijking met Noord-Korea dringt zich op: dreigen en dan paaien. Trump zegde toe de Iraanse president Hassan Rohani te willen ontmoeten. Macron zal met de eer kunnen gaan strijken.

Franse wijn

Trump en Macron spraken elkaar ook bilateraal over de belasting die Frankrijk wil gaan heffen op internationale online bedrijven als Google, Facebook en Amazon. Trump reageerde met een heffing op Franse wijn. Maar het lijkt erop dat Macron en Trump de kwestie hebben bijgelegd.

Geschilpunten waren er ook, maar eensgezindheid bestond er over het feit dat er verschillen zijn. Trump wil dat de Russische president Poetin weer aanschuift, de Europese landen niet. Ook was er nog een klimaatsessie. Trump liet verstek gaan, maar was wel bereid mee te betalen aan de 20 miljoen euro die de regeringsleiders beschikbaar willen stellen voor het blussen van branden in het Amazonegebied in Brazilië en in Afrikaanse oerwouden.

Trump was zelfs bereid met Macron een afsluitende persconferentie te geven na drie dagen G7. Een grote verandering ten opzichte van een jaar eerder. Zo eindigde de G7 in een innige omhelzing voor de ­camera’s van de wereldpers van Trump met Macron.

De volgende G7 kan in Trumps Golfresort President Trump kondigde aan volgend jaar de G7 te willen ­organiseren. Die moet gehouden worden op zijn ­eigen golf­resort Trump National Doral Miami. “We hebben nog niets gevonden dat ook maar in de buurt komt van de kwaliteiten van Doral”, zei Trump. Of hij het Amerikaanse ministerie van financiën dan ook een rekening stuurt, zei hij er niet bij.

