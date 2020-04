Emma Theofilus (23) is Afrika's jongste minister, en daar is niet iedereen blij mee

Eind november waren er presidents- en parlementsverkiezingen in het land in zuidelijk Afrika. Hage Geingob werd als president herkozen. Het behaagde hem Emma Theofilus voor te dragen als minister van informatie, communicatie en technologie. De jonge juriste, werkzaam op het ministerie van justitie en al sinds haar tienerjaren politiek en maatschappelijk actief, was gekozen als parlementslid.

In Namibië waren haar generatiegenoten erg enthousiast over haar benoeming, maar de oude politieke garde was keihard in de kritiek. Theofilus zou te onervaren zijn. Ze onderging kritische vragen over haar kwaliteiten echter onderkoeld en met een glimlach. “Mijn benoeming heeft niets te maken met mijn jong en vrouw zijn”, zei ze zelfbewust in de camera. “Ik kan in elke omgeving werken. Ik neem deze uitdaging aan. Inderdaad het is onbekend terrein. Ik zal leren, luisteren en coördineren, want dat is mijn rol.”

Overheidsinformatie snel toegankelijk maken

Theofilus benadrukte dat een minister politieke verantwoordelijkheid draagt en dat zij voor de uitvoering op het ministerie is. Ze wil overheidsinformatie snel toegankelijk maken voor burgers en streeft een grote transparantie na. “Dat is in het belang van een goede naleving van mensenrechten”, zei ze.

Als parlementslid is ze niet de jongste in de wereld. Zo was Farshad Bashir van de SP in Nederland met twintig jaar in 2008 het jongste Kamerlid ooit. En een wereldwijd record als jongste minister zit er ook nét niet in: Shamma al-Mazrui werd in 2016 op 22-jarige leeftijd minister voor jeugdzaken in de Verenigde Arabische Emiraten.

MP AT 23 ... Emma Theofilus has been appointed as the deputy minister of information and communication technologies, and will be the youngest member of parliament at the age of 23. pic.twitter.com/Zugioypjpo — The Namibian (@TheNamibian) 22 maart 2020

