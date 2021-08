Emirates stuurt stewardess de wolken in – zonder vliegtuig

De Burj Khalifa – met 828 meter de hoogste toren ter wereld – kreeg er recent een slordige 1.70 meter bij. De bescheiden groeispurt kwam in de vorm van een stewardess van vliegmaatschappij Emirates – gespeeld door stuntvrouw Nicole Smith-Ludvik – die voor het opnemen van een reclamespotje op het topje van de toren moest balanceren. Ze had een platform met een omtrek van ongeveer één meter om op te staan.

Het spotje is gericht op potentiële Britse toeristen die, nu de Verenigde Arabische Emiraten van de ‘rode lijst’ zijn gehaald, zonder al te veel coronaperikelen het vliegtuig naar Dubai of Abu Dhabi kunnen pakken. Met een stapel bordjes met opschrift – à la Bob Dylan – laat de stewardess weten dat zij en haar collega’s zich al verheugen op de hordes Britse vakantiegangers: “We feel on top of the world”.

Hoewel Smith-Ludvik ervaren is in grote hoogtes, zat ze tijdens het filmen goed vast aan de toren, zo verzekert haar werkgever. Wel moest ze van tevoren een flinke klim maken; er is een lift die tot de 160ste verdieping van de toren reikt, de laatste 250 meter zijn voor eigen rekening.

Glazenwassers

De stuntvrouw sluit zich aan bij een kleine club die zich ook op deze hoge top hebben begeven: de kroonprins van Dubai, Tom Cruise (tijdens het filmen van Mission Impossible) en de glazenwassers die de toren vier keer per jaar in het sop zetten.

