Elon Musk wil Twitterverbod van Donald Trump terugdraaien

“Ik denk niet dat het goed was om Trump te blokkeren van het netwerk. Het was de moreel foute keuze en leidde ertoe dat Trump monddood werd gemaakt”, zei Musk bij een congres over de toekomst van de auto. De baas van Tesla zei dat het vertrouwen in het sociaal mediabedrijf wordt ondermijnd als mensen blijvend van Twitter worden geweerd.

Twitter, en ook een ander platformen zoals Facebook, heeft het account van Trump geblokkeerd naar aanleiding van zijn tweets over de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021. Dat hij zijn aanhangers had opgeroepen tot een bestorming van het Capitool om de verkiezingsuitslag te saboteren, was voor die bedrijven de druppel.

Truth social

Na de ban van Twitter en Facebook, richtte de oud-president een eigen sociale netwerk op, Truth Social, dat in februari is gelanceerd. Eind april liet Trump weten dat hij niet zal terugkeren op Twitter, zelfs als hij zijn account als gevolg van de overname van het socialmediabedrijf door Musk terugkrijgt. “Ik hoop dat Musk Twitter overneemt en verbeteringen zal doorvoeren. Hij is een goede man, maar ik blijf op mijn eigen platform.”

Elon Musk, die de baas is van elektrische automaker Tesla en het ruimtebedrijf SpaceX, zit in het proces om zijn overname van Twitter af te ronden. In totaal zal hij 44 miljard dollar betalen voor het platform. Naar verwachting is de koop afgerond in de komende drie tot zes maanden.

Lees ook

Het nieuwe sociale medium van Trump lijkt nu al geflopt

Het lukt rechtse sociale media maar niet om concurrenten van Twitter of Facebook te worden. Ook Donald Trumps geesteskind Truth Social loopt tegen beperkingen op.