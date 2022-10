Elon Musk komt terug op dreigement om internetsysteem Oekraïne stop te zetten

Het Oekraïense leger is voor zijn communicatie voor een groot deel afhankelijk van Starlink, het satelliet-internet van Elon Musks bedrijf SpaceX. Sinds het begin van de oorlog heeft Musk in groten getale Starlink-systemen gedoneerd aan Oekraïne. Maar in een uitgelekte brief aan de Amerikaanse legerleiding schreef Musk dat hij hiermee moet stoppen als de Amerikaanse overheid niet bijspringt om de kosten te dekken.

Via Starlink verstuurt het Oekraïense leger niet alleen chat- en spraakberichten; ook drones worden met Musks technologie bestuurd. De systemen, waarvan er momenteel zo’n vierduizend in gebruik zijn van het Oekraïense leger, zijn zeer mobiel en werken via satellietverbinding. Hierdoor hoeft het Oekraïense leger niet bang te zijn voor Russische sabotage van internetkabels. Volgens deskundigen is Starlink ‘essentieel’ voor het opereren van de Oekraïense troepen.

Het Oekraïense leger opereert ook in veel afgelegen gebieden, waar doorgaans geen (veilig) internetverkeer mogelijk is. Door Starlink kunnen de Oekraïners overal met elkaar communiceren, of dit nu in bosgebieden is of zelfs op zee. Starlink heeft daarbij een groot voordeel ten opzichte van de andere grote satellietcommunicatie-aanbieder HughesNet: de Starlink-satellieten bevinden zich veel minder ver van de aarde, waardoor de internetverbinding ongeveer tien keer sneller is.

De brief van Musk was dus zorgelijk nieuws voor Kiev. In de uitgelekte brief stelde Musk dat het doneren van Starlink-systemen hem tot nu toe ongeveer 82 miljoen euro heeft gekost, en dat dat bedrag waarschijnlijk nog zou oplopen. Volgens de Oekraïense generaal Valeri Zaloezjni gaan er zo’n vijfhonderd ontvangers kapot per maand. Toen hij Musk vroeg om nog eens achtduizend systemen, was voor Musk de maat blijkbaar vol.

Dwingende brief aan de Amerikaanse legerleiding

Musks dwingende brief aan de Amerikaanse legerleiding volgt kort op een digitaal conflict tussen Musk en Oekraïense politici. Musk droeg vorige week op Twitter uit het niets een plan aan om vrede te stichten in Oekraïne. Naar zijn idee zouden de referenda in de door Rusland illegaal geannexeerde gebieden opnieuw moeten plaatsvinden, maar dan onder VN-supervisie.

Daarnaast stelde Musk in navolging van Poetins propaganda dat de Krim als Russisch grondgebied moet worden erkend omdat het historisch onderdeel was van Rusland, tot ‘Chroesjtsjovs fout’. Daarmee doelde Musk op de administratieve herindeling in de Sovjet-Unie van 1953, die de Krim onderbracht bij de Oekraïense Sovjetdeelstaat. Waarom dat precies een fout was lichtte Musk niet toe – voor Oekraïne is het voorstel om de Russische annexatie van 2014 te erkennen hoe dan ook onaanvaardbaar.

Twijfels over Musks loyaliteiten

De suggesties van Musk werden hem door de Oekraïners niet bepaald in dank afgenomen. Andri Melnik, de Oekraïense ambassadeur in Duitsland, reageerde via Twitter bruusk op Musks voorstel met de woorden ‘fuck off’. De Oekraïense president Volodimir Zelenski hield het wat beschaafder, door Musk erop te wijzen dat zijn volgers er meer mee gediend zijn als hij Oekraïne steunt dan wanneer hij de Russische kant kiest.

Musk is inmiddels weer bijgedraaid, zo lijkt het. “Zoek het maar uit”, schreef hij zaterdag op Twitter. “Ook al blijft Starlink geld verliezen en ontvangen andere bedrijven miljarden dollars aan belastinggeld, wij zullen de Oekraïense regering blijven financieren om niet.”

