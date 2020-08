Elkaar twee kussen geven als begroeting, dat zie je niet vaak meer in Italië. ‘De mensen zijn bang’

Achter de bar van haar café maakt Gaia Sgrò twee cappuccino's klaar. Ze draagt een zwart mondkapje en de twee klanten die op hun koffie staan te wachten, hebben blauwe chirurgische mondkapjes op. “De gemeentepolitie komt elke dag langs en controleert”, vertelt de café-eigenares. “Als een klant binnen geen mondkapje draagt, krijgt die een boete van 400 euro en ik er een van 1500. Dus je begrijpt dat ik echt niemand zonder kapje binnenlaat.”

Sgrò runt haar café in een dorpje op het platteland ten noorden van Rome. Buiten heeft ze een terras met zes tafeltjes. “Klanten die daar 's avonds een aperitivo drinken, moeten ook mondmaskers op. Bijna iedereen houdt zich daar netjes aan. Ik vind dat wij Italianen, als het om het virus gaat, behoorlijk gedisciplineerd zijn.”

Dat zou kunnen verklaren waarom het aantal nieuwe coronabesmettingen in Italië in vergelijking met andere Europese landen laag is. Het dagelijkse aantal schommelt nu rond de 1000, met woensdag een record van 1367; in Spanje en Frankrijk zien ze veel hogere pieken. Er liggen 69 Covid-patiënten op de Italiaanse intensive care.

Vóór corona zeiden ze: wetten zijn er om te omzeilen

Dat de Italianen de coronaregels vrij netjes naleven, is best opmerkelijk. Want in het pre-coronatijdperk mochten ze altijd graag zeggen dat ‘wetten er zijn om te omzeilen’. De twee-kussen-groet zie je niet vaak meer; mensen bieden hun elleboog aan. Kennelijk zit de schrik er goed in, in dit eerste land van Europa waar het dodelijke virus in februari opdook en waar ruim 35.000 mensen aan stierven.

Alle Italianen hebben de dramatische beelden gezien van de lange rij legertrucks die in maart de dode lichamen uit het noordelijke Bergamo moesten afvoeren omdat het stadscrematorium de toestroom niet meer aankon. En ook die van de doodzieke Covid-patiënten die op hun buik op de ic aan de beademing lagen. “De mensen zijn bang”, constateert Gaia Sgrò in haar barretje.

Heel Italië drie maanden thuis

Experts denken vooral dat de Italianen het momenteel zo goed doen omdat ze met z’n allen drie maanden thuis opgesloten hebben gezeten. “Alleen in China was de lockdown langer en strenger”, zegt viroloog Fabrizio Pregliasco, hoogleraar aan de Universiteit van Milaan, over de telefoon. “Bovendien gold die van ons in héél het land, in tegenstelling tot bepaalde regio's in sommige andere Europese landen. Daardoor werd de virushaard beperkt tot een deel van Noord-Italië en bleef het zuiden gespaard. Toen wij vervolgens min of meer tegelijkertijd met de andere landen uit de lockdown kwamen, liepen hier waarschijnlijk veel minder dragers van het virus rond.”

Zijn collega Pier Luigi Lopalco zegt het op Facebook zo: “De brand was bij ons beter en effectiever gedoofd dan in de ons omringende landen.”

En misschien hebben de Italianen nu ook gewoon wat meer mazzel. “Geluk speelt zeker een rol”, zegt Pregliasco vanuit Milaan. "Want de trajecten die het virus aflegt, zijn tamelijk onvoorspelbaar.”

Spanning neemt weer een beetje toe, vooral om terugkerende vakantiegangers

De laatste dagen neemt de spanning in Italië wel een beetje toe. Want het nieuws is wekenlang gedomineerd door berichten over grote strandfeesten als besmettingshaarden, over vakantie-eiland Sardinië waar het virus is gaan rondrazen en over jongeren die massaal de mondkapjesplicht hebben genegeerd toen ze in clubs dicht tegen elkaar de zomerse nacht in dansten. Ook vakantiegangers die terugkeren uit Griekenland, Kroatië, Spanje en Malta baren zorgen. Want bij hen wordt ongeveer de helft van alle nieuwe besmettingen gevonden.

Toch blijven de bekendste virologen van het land redelijk relaxed. Massimo Galli zegt deze week tegen dagblad Il Corriere della Sera: “De huidige situatie is niet te vergelijken met die van de eerste golf. We zien een bescheiden toename van het aantal ziekenhuisopnames, maar het gaat deze keer niet om fragiele mensen die heel ziek zijn.” Viroloog Fabrizio Pregliasco is optimistisch: “Vanuit de ziekenhuizen gezien zijn we nu veel beter georganiseerd en goed voorbereid op een eventuele tweede golf.”

