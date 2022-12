Elf jaar na de revolutie gaat vrijwel niemand nog stemmen in Tunesië

Minder dan 9 procent van de kiesgerechtigden kon het zaterdag in het Noord-Afrikaanse Tunesië opbrengen om te stemmen voor een nieuw, nagenoeg tandeloos parlement. De verkiezingen waren de laatste stap in de overgang naar een ander politiek systeem, door de oppositie omschreven als ‘een schandelijke dictatuur’ onder leiding van president Kais Saied. ’s Lands grootste oppositiebeweging, het Nationaal reddingsfront, noemde de verkiezingen een schertsvertoning en riep Saied op direct op te stappen.

Het opkomstdiepterecord ligt lager dan de inflatie, die in Tunesië schommelt rond de tien procent. Bezorgdheid over de zo goed als failliete economie en apathie door een lange reeks politieke teleurstellingen tekenen de sfeer tijdens de parlementsverkiezingen, die samenvielen met de twaalfde verjaardag van de Tunesische revolutie.

Dit terwijl het nieuwe parlement juist het begin zou moeten markeren van ‘een ware democratie’. Dat beloofde president Saied toen hij vorig jaar zomer het vorige parlement schorste, de premier ontsloeg en de regeringsmacht naar zich toe trok. Saied betoogde dat de maatregelen nodig waren om ‘Tunesië, de staat en het Tunesische volk te redden’.

Zo maakte hij de weg vrij om zijn ‘directe democratie van onderaf’ naar eigen inzichten vorm te geven. Zijn nieuwe grondwet hielp de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht om zeep en maakte de president, vooralsnog Saied zelf, haast almachtig. Politieke partijen zette hij buitenspel.

Wie belangstelling had voor een plek in het toekomstige parlement moest zich individueel verkiesbaar stellen. De toekomstige volksvertegenwoordigers gaan niet meer over de samenstelling of het functioneren van de regering. Voor het indienen van wetsvoorstellen zijn minstens tien handtekeningen nodig en wetsontwerpen van de president hebben voorrang.

Half januari wordt de definitieve uitslag van de verkiezingen bekendgemaakt.

Mourad Al Ahram (50)

Eigenaar van een tweedehandskledingzaak

“Ik heb niet gestemd en tegen alle mensen in mijn omgeving heb ik gezegd dat ze ook niet moesten gaan stemmen. In 2019 stemde ik op Kais Saied, dat was een grote fout. Het is over en uit. Ik heb heel vaak gestemd, maar ik houd ermee op. Politici zijn dieven. Ook Kais Saied. Hij beloofde lagere prijzen en meer buitenlandse investeerders, maar hij verwoest ons land. Tunesiërs zijn arm geworden. Op sommige dagen verkoop ik helemaal niets. Hoe wil hij dat ik de huur van mijn huis en winkel betaal?

“Kijk naar de supermarkten. Helemaal leeg. Moeders kunnen geen melk meer vinden voor hun baby’s. Alle melk wordt achtergehouden door zwarthandelaren die hopen op prijsstijgingen. En de politie doet helemaal niets. Ik wou dat president Zine El Abidine Ben Ali terugkwam. Ons land heeft een dictator nodig die orde op zaken stelt. De overheid schoonvegen, de maffia eruit en dan opnieuw opbouwen. Hopelijk geeft God ons land zo iemand. Democratie is niets voor ons.”

Lamis Haouala (19)

Student business intelligence

“Politiek interesseert mij niet. Dus nee, ik heb niet gestemd. Mijn vrienden ook niet. Eigenlijk ken ik niemand die is gaan stemmen. We praten nooit over de verkiezingen. Over de president hoor ik nooit iets goeds. Hij heeft niets gedaan.

“Thuis gaat het ook nooit over politiek. Mijn vader is arts en mijn moeder verpleegster. Ze waren in het begin nog voor Saied, maar inmiddels zijn ze helemaal afgeknapt. Ons land heeft grote problemen. We zijn arm. Er is luchtvervuiling, armoede, geweld tegen vrouwen, onveiligheid. Daar zou hij iets aan moeten doen. Ik ben wel voor democratie, de vrijheid van meningsuiting vind ik belangrijk. In de toekomst ga ik mij wel meer met politiek bezighouden, denk ik.

“Na mijn studie wil ik een baan vinden als ingenieur. Maar niet in Tunesië. Er zijn geen banen hier, we studeren voor werkloosheid. Ik ben zeker niet de enige die hoopt te kunnen vertrekken. Alle jongeren kijken hoe ze weg kunnen komen, naar Europa.”

Donia Ben Osman (51)

Advocaat

“Na lang twijfelen heb ik niet gestemd. Ik ken de kandidaten niet, op één na. Als ik was gaan stemmen, was dat hooguit geweest om te voorkomen dat degene die ik ken gekozen werd. Wat de doorslag gaf: ik wil niet meer de verantwoordelijkheid dragen voor een slechte keuze.

“Tijdens die tien jaar democratie ben ik heel erg teleurgesteld geraakt. Ik voel mij verraden door de politieke klasse van na de revolutie. Vooral door Ennahda, de islamitisch geïnspireerde partij die bijna al die tijd in de regering heeft gezeten. Ze noemde zich revolutionair, maar werkte ondertussen samen met het regime van vóór 2011.

“Na 2011 ben ik zelf de politiek in gegaan, ik ben een tijdje woordvoerder van een politieke partij geweest. Inmiddels ik heb mij helemaal teruggetrokken. Het zijn allemaal opportunisten, ze zijn alleen geïnteresseerd in baantjes en dure hotels. Plucheklevers.

“Iedereen vond zichzelf achteraf een held tijdens de revolutie, maar tijdens de opstanden heb ik nooit iemand gezien. Daarom voelde ik mij vorig jaar na de staatsgreep bevrijd. Het had een kentering kunnen zijn. Maar Saied nam veel slechte beslissingen. Hij heeft de vrijheid van meningsuiting ingeperkt en de scheiding der machten de nek omgedraaid.

“Maar ik voel mij ook niet thuis bij de oppositie. Zij zijn niet de oplossing, maar deel van de problemen die tot de staatsgreep hebben geleid. Ik weet het niet meer. Ik ben er ook tegen dat de democratie van voor de staatsgreep terugkomt. Ik zie geen alternatief en ik ben nog nooit zo pessimistisch geweest. Terwijl ik nog bevoorrecht ben.”

