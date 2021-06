Eldana (2) is een van de vele zwaargewonden bij luchtaanval op marktpleintje in Tigray

Tsilat Ashabar, de moeder van de tweejarige Eldana, zat op de drukke markt van Togoga uien en tomaten te verkopen, toen een van drie bommen tussen de restaurantjes en winkels ontplofte. “Ik zag niets meer door de rook en het stof. We zagen niet wie nog leefde en wie dood was”, vertelde Ashabar aan de Ethiopische krant Addis Standard.

Eldana raakte ernstig gewond. Het duurde heel lang voordat ambulances Togoga konden bereiken, ook al ligt het dorp op slechts 25 kilometer van Tigrays hoofdstad Mekele. Enkele medische hulpverleners wisten door de militaire afzettingen van het Ethiopische leger te komen en verleenden eerste hulp.

Uiteindelijk konden moeder en kind naar het ziekenhuis worden vervoerd, samen met een deel van de 184 gewonden. Onderweg werden ze lang door militairen tegengehouden. De hoofdarts van het Ayder-ziekenhuis in Mekele, Kibrom Gebre Selassie, bevestigde tegenover de Addis Standard dat een buikoperatie is uitgevoerd bij het meisje. Haar moeder vreest nog steeds voor het leven van haar dochter.

Herinneringen aan bloedbad Sarajevo

Het is een van de bloedstollende verhalen die nu naar buiten komen. Op videobeelden en foto’s die door medisch personeel zijn genomen in Togoga, zijn de paniek en het verdriet te zien van overlevenden – met aan hun voeten de in witte lakens gewikkelde lijken op het dorpsplein. Ook zijn verwoeste huizen te zien met binnen verminkte doden.

De beelden en de verhalen doen denken aan het bloedbad van Sarajevo tijdens de Bosnische oorlog. Op 5 februari 1994 ontplofte daar een mortiergranaat op het drukke Markale-marktplein. Er vielen 68 doden en 200 gewonden. De wereld was geschokt door de Bosnisch-Servische wreedheid. Het zorgde voor een ommekeer in de oorlog; het Westen mengde zich toen in het conflict.

Grote internationale verontwaardiging

Ook nu is de verontwaardiging groot over dit oorlogsmisdrijf. De Verenigde Naties, die worden geweerd uit Togoga, eisen een internationaal onderzoek naar de toedracht en lieten weten ‘ernstig verontrust’ te zijn. De Europese Unie liet weten dat het tegenhouden van ambulances een ernstige schending van de Geneefse Conventie is.

EU-buitenlandchef Josep Borrell noemde het bombarderen van het marktplein de zoveelste in een reeks van afschuwelijke schendingen van mensenrechten in Tigray. De Verenigde Staten eisen een onmiddellijk staakt-het-vuren in het noorden van Ethiopië.

‘Propaganda van de TPLF’

Het Ethiopische leger liet bij monde van kolonel Getnet Adane weten dat er een luchtaanval had plaatsgevonden, maar dat die gericht was tegen de milities van de Tigray Defence Force (TDF). Strijders bevonden zich volgens Adane in burgerkleding onder de bevolking. Hij ontkende dat er bij het bombardement vrouwen en kinderen gedood zijn.

Adane noemde dat propaganda van de TPLF, de partij uit Tigray die 29 jaar lang Ethiopië in een ijzeren greep hield. Met de komst van premier Abiy Ahmed in 2018 werd de TPLF aan de kant geschoven en trok de partij zich terug in Tigray. Sinds acht maanden woedt er een burgeroorlog tussen het Ethiopische leger, gesteund door Eritrese divisies, en de milities van de TDF.

De laatste paar weken lijkt het Ethiopische leger steeds meer terrein te verliezen. De TDF nadert de hoofdstad Mekele vanuit diverse richtingen. Verschillende divisies van het Ethiopische leger zouden verslagen zijn. Ook een C-130-Hercules transportvliegtuig is onlangs neergehaald.

