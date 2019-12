‘Eindelijk worden de mensen op Malta wakker’

Valletta bereidt zich vandaag voor op een massaal protest. De betogers in de hoofdstad van Malta eisen dat premier Joseph Muscat vertrekt.

Kerstverlichting versiert uitbundig de winkelstraten en de verwarmde terrassen zitten vol. Van een regeringscrisis is zo op het eerste gezicht in Valletta weinig te merken. Dat er toch van alles broeit getuigen de posters die oproepen tot een nationaal protest zondagavond. Ze hangen onder meer op het monument middenin de stad dat is opgericht om de aanval van de Ottomanen op Malta te herinneren. Nu is het vooral ingericht als herdenkingsplaats voor de vermoorde journalist Daphne Caruana Galizia. Er hangen ook foto’s van haar en er zijn kaarsen neergezet. ‘Gerechtigheid voor Daphne’ is met witte letters op een grote rode kaars geschreven.

Het is deze zoektocht naar gerechtigheid voor de journalist, die corruptie op het eiland blootlegde, die het land nu in rep en roer brengt. Want steeds duidelijker wordt dat de moord op Caruana Galizia in de hoogste kringen van Malta is voorbereid. Zaterdag werd de rijke zakenman Yorgen Fenech officieel aangeklaagd en achter tralies gezet, ook zijn verschillende ministers en de stafchef van de premier zijn afgelopen dagen ondervraagd.

Premier Joseph Muscat staat onder grote druk om op te stappen. Beeld EPA

De bloemen worden elke nacht weggehaald

“Het is net een achtbaan”, zegt Mandy Mallia die samen met haar dochter uit de winkelstraat komt gelopen en even stilhoudt bij het monument. “Ik kom hier vaak en ga ook naar alle protesten”, zegt ze. Waarom ze zo betrokken is? “Ik ben een zus van Daphne.” Haar dochter Meghan maakt ondertussen foto’s van het monument om vast te leggen dat het opnieuw is opgetuigd met bloemen, kaarsen en foto’s. “Elke nacht worden die in opdracht van de minister van justitie weggehaald, elke ochtend hangt een actiegroep ze weer op”, zegt Mallia.

“De gebeurtenissen zijn bijna niet meer bij te houden.” Maar er moet volgens de familieleden van Caruana Galizia veel meer gebeuren. Ook premier Joseph Muscat moet opstappen en worden ondervraagd omdat zijn naaste medewerkers in verband met de moord worden gebracht, al ontkennen zij iets verkeerds te hebben gedaan.

Vrijdag leek het bijna zo ver: het gerucht ging dat de premier onmiddellijk zijn aftreden bekend zou maken. Duizenden mensen gingen ’s avonds de straat op. Mallia pakt haar mobieltje erbij en toont de beelden van de menigte met lichtjes in hun handen. “Er waren ook heel veel jonge mensen en studenten bij. Bij de herdenkingen voor mijn zus zijn meestal maar een paar honderd, vooral wat oudere, mensen. Het protest wordt sterker, eindelijk worden de mensen hier wakker. Want het gaat echt niet alleen om mijn familie maar om alle misdaden en corruptie die worden gepleegd.”

Maar Muscat is nog steeds niet opgestapt. Of het dit weekend nog zal gebeuren durft Mallia niet te zeggen. “Hij is niet te vertrouwen.” En of daarmee alles anders wordt op Malta moet ze ook nog maar zien; de premier heeft immers trouwe aanhangers.

“Zag je net die man die langs kwam fietsen? Hij spuugde zo naar het monument.” Maar ik heb hier wel ergere dingen meegemaakt hoor. Toen mijn vader, die in de tachtig is, hier samen met mij bloemen wilde neerleggen voor zijn overleden dochter, griste een man het bosje uit zijn handen en hield het als een trofee boven zijn hoofd.” Mallia schiet even vol als ze aan dat moment terugdenkt. Ook als alle daders achter de tralies zijn verdwijnen zal het niet als triomf voelen, zegt ze. “Er is voor mijn familie te veel gebeurd om feest te vieren.”

