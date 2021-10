Eindelijk kunnen we in Rio de Janeiro weer zorgeloos flaneren onder de abrikozen van de aap

De mooiste bloesems in Rio de Janeiro vind je aan het Aterro do Flamengo, een park dat de stad in de jaren zestig van de vorige eeuw op het water van de Guanabarabaai heeft veroverd. Daar staan bomen waaruit ballen in de kleur van kokosnoten ontspruiten, alleen zijn deze vruchten veel ronder dan kokosnoten. Samen met die merkwaardige ballen bloeien er verrukkelijk ruikende bloemen met fuchsiakleurige blaadjes en een roomwit hart, dat eigenlijk ook weer een bloem in die fuchsiakleurige bloem is. De bomen heten ‘abricó-de-macaco’, abrikoos van de aap.

Verrukkelijk ruikende bloemen met fuchsiakleurige blaadjes en een roomwit hart, dat eigenlijk ook weer een bloem in die fuchsiakleurige bloem is. Beeld colourbox

Nooit in mijn leven heb ik zulke mooie bloesems gezien als in Rio de Janeiro. Zelfs niet in Colombia, waar ik elf jaar heb gewoond, dat ook de prachtigste bloemen herbergt en een van de meest biodiverse landen ter wereld is. Deze merkwaardige bomen in de wijk Flamengo komen uit de Amazone en het sap van de ballen schijnt zo vies te ruiken dat niemand er nog van gedronken heeft. De ballen zijn zwaar dus het is uitkijken geblazen dat je er niet een op je hoofd krijgt als je onder de bomen door loopt.

In Rio barst het van de bloemen

Natuurlijk zijn deze bomen niet de enige die bloeien in de lente (en zelfs daarbuiten). In heel Rio barst het van de bloemen in schaamteloos knalgeel, zedig wit en alle schakeringen roze-rood-oranje die je maar kunt verzinnen. De stad, die toch al tot de best bedeelde ter wereld behoort, met grillige bergen en rotsen pal aan de kust en een fotogenieke Christus van 38 meter hoog (die negentig jaar is geworden!), is in de lente op haar allerverleidelijkst. Lente is het hier van september tot december, wanneer het in Nederland herfst is.

Nu hebben we ook nog het geluk dat het er eindelijk naar uitziet dat corona onder controle is. Ongeveer de helft van de Brazilianen is volledig ingeënt en in de deelstaat Rio de Janeiro kruipt dat percentage zelfs al naar de zestig. Mensen trekken er steeds meer op uit om van hun stad te genieten. De burgemeester, die wel van een feestje houdt, heeft zelfs al verklaard dat het carnaval gewoon doorgaat. Of dat niet een te voorbarige maatregel is, valt nog te bezien, maar voorlopig kunnen wij onbevreesder dan het afgelopen anderhalf jaar flaneren.

Nog zo'n toeristische attractie

Op zondag loop ik graag met mijn buurman Daniel van onze wijk in het centrum via het historische Plein van 15 november, dat in de koloniale tijd het centrum van de macht was, naar het Aterro van Flamengo om van de mooie bomen te genieten. Mensen strijken er neer om te picknicken en hangen er hun hangmat op. Aan de overkant van de baai kun je het Suikerbrood zien liggen, nog zo’n toeristische attractie, van waaruit je net als vanuit het Christusbeeld een fantastisch uitzicht over de stad hebt. Aan de voet van het Suikerbrood ligt de pittoreske wijk Urca, waar aan het eind van de middag de mensen op de muur die langs het strand loopt gaan zitten om naar de ondergaande zon te kijken.

Rio hoeft niet op het carnaval te wachten om mooi te zijn. Nu het lente is, de bomen in bloei staan, de temperatuur nog niet zo hoog is als in de verstikkende zomer, én nu het gemiddelde coronadodencijfer ongeveer gelijk is als na de eerste golf, mogen we weer even opgelucht adem halen en genieten van de hemelse geuren van de bloemen van de abrikoos van de aap.

Uitdijende metropolen bieden een groeiend deel van de wereldbevolking onderdak. Hoe houden de mensen het daar leefbaar? Trouw-correspondenten doen wekelijks verslag uit hun eigen megastad.