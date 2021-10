Einde van de zero covid-strategie? Melbourne en Singapore gaan voorzichtig weer open

De cijfers lopen op, maar toch worden de corona-maatregelen losgelaten. Van Australië tot Vietnam en Singapore tot Nieuw-Zeeland zetten overheden voorzichtig in op versoepeling. De strikte aanpak, gericht op het tegen iedere prijs buiten houden van het virus, is niet langer vol te houden.

De inwoners van Melbourne zitten vanaf eind volgende week niet meer in lockdown. De horeca kan dan, met enige beperkingen, weer open. Dat belooft premier Daniel Andrews van de Australische deelstaat Victoria. “We houden ons aan het plan. U laat zich vaccineren en wij stellen meer open. Ik doe wat ik zeg.”

Volgens het plan moet de vaccinatiegraad op 70 procent liggen, willen de versoepelingen doorgaan. Donderdag was 62 procent van de volwassenen in Victoria volledig ingeënt en het tempo zit er nu goed in. Volgende week is haalbaar, volgens Andrews.

Niet iedereen in Australië vindt de versoepelingen een goed idee, want de besmettingscijfers lopen juist op. Donderdag meldden de autoriteiten in Victoria 2297 nieuwe gevallen, het hoogste aantal in de jongste uitbraak die begon in augustus. Elf patiënten overleden, wat het totaal tijdens deze golf op 125 brengt. Dat zijn relatief hogere cijfers dan in Nederland.

Leren leven met het virus

Australië heeft met strenge binnenlandse maatregelen en reisbeperkingen het coronavirus lang buiten de deur weten te houden, tot de komst van de deltavariant. Nu het vaccinatieprogramma goed loopt, na een latere start dan in veel westerse landen, komt het idee op dat Australië moet leren leven met het virus.

Ook andere landen in de regio maken voorzichtig die draai van zero covid naar een nieuw normaal. De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern zei begin oktober al dat haar land niet veel langer op slot hoeft te blijven. “Eliminatie was belangrijk omdat we geen vaccins hadden”, zei ze. “Nu hebben we die wel, dus kunnen we beginnen met veranderen hoe we het doen.”

Ardern wil in drie stappen de geldende maatregelen loslaten nu meer dan de helft van de bevolking volledig is gevaccineerd. Maar er is veel kritiek op dit plan. Experts klagen dat ze helemaal niet geraadpleegd zijn, oppositiepartijen en belangenorganisaties wijzen op de gevaren voor de Maori’s, de oorspronkelijke bevolking, die minder vaak gevaccineerd zijn.

Lange rijen voor de reisbureaus

Ook Singapore, dat lang heeft vastgehouden aan zeer strikte maatregelen, laat die nu weer enigszins los. De kleine stadstaat zat 21 maanden vrijwel potdicht. Inwoners moesten bij terugkeer van een reis twee weken in strikte quarantaine. Voor buitenlandse werknemers, waarvan er veel zijn in de bruisende economie, was reizen zelfs vrijwel onmogelijk.

“De muren kwamen gewoon op ons af”, zegt communicatie-expert Low Ka Wei tegen de Britse omroep BBC. Nu reizen weer mogelijk is, onder meer naar de VS en enkele Europese landen, staan er rijen bij reisbureaus in Singapore. Gewoonlijk regelen de inwoners alles online, maar websites die reizen aanbieden zijn overbelast.

Wellicht is Bali een geschikte vakantiebestemming voor de hardwerkende Singaporezen. Het Indonesische vakantie-eiland ging donderdag weer open voor vakantiegangers uit een beperkt aantal landen, maar het is voorlopig nog rustig op de fraaie stranden. Er zijn op dit moment geen maatschappijen die vliegen op Bali. Nadeel voor de vakantiegangers is ook dat ze eerst vijf dagen in quarantaine moeten.

Al anderhalf jaar geen inkomsten uit toerisme

Ook Thailand en Vietnam stellen voorzichtig wat eilanden open. Toerisme is van groot belang voor deze landen en ze hebben die inkomstenbron nu al anderhalf jaar moeten missen.

Toch lijkt complete openstelling lijkt in de meeste Oost-Aziatische landen nog ver weg. Reizen van en naar Japan, Zuid-Korea en de Filippijnen blijft voorlopig erg moeilijk. Dat geldt nog sterker voor China en Taiwan, die strikt vasthouden aan hun strategie om het virus helemaal buiten de deur te houden.

Lees ook:

Australië gedwongen om ‘zero-covid’-strategie op te geven nu het virus niet meer te controleren is

Australië wist lange tijd het coronavirus buiten de deur te houden, maar de deltavariant gooide roet in het eten. Canberra vestigt de hoop nu op vaccinatie.