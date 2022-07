Einde premierschap Boris Johnson lijkt in zicht

De dagen van Boris Johnson als politiek leider van het Verenigd Koninkrijk lijken dan toch geteld. De premier benadrukte woensdagmiddag in het parlement weliswaar zelf nog door te willen gaan, maar hij komt steeds meer alleen te staan in zijn overtuiging dat dit daadwerkelijk mogelijk is.

Zijn regering dunde woensdag, een dag nadat zijn ministers van financiën en gezondheidszorg al opstapten, razendsnel uit. Aan het begin van de avond hadden nog eens bijna veertig ministers en vooral ook onderministers (een soort staatssecretarissen) hun ontslag ingediend.

Sajid Javid, de opgestapte minister van gezondheidszorg, had woensdagmiddag zijn ex-collega’s opgeroepen zijn voorbeeld te volgen. “Genoeg is genoeg”, stelde hij. “Het balanceren op de lijn tussen loyaliteit en integriteit is de laatste maanden onmogelijk geworden.” Javid wist zich gesteund door de Britse bevolking. Een vroeg op de dag gepubliceerde opiniepeiling toonde dat 69 procent van de Britten inmiddels vindt dat Johnson als premier plaats moet maken. En belangrijker: voor het eerst vindt een meerderheid (54 procent) van de kiezers die in 2019 op zijn Conservatieve Partij stemde dat ook.

De druk wordt opgevoerd

Een speciale delegatie van het kabinet zou woensdagavond Johnson hebben bezocht. Waarschijnlijk om hem te overtuigen vrijwillig af te treden. De druk werd dus opgevoerd. Het is nauwelijks voor te stellen dat de premier slechts veertien maanden geleden nog vol vertrouwen verkondigde wel drie termijnen aan te willen blijven. Intussen is het onwaarschijnlijk dat hij zijn eerste afmaakt.

De schandalen stapelden zich het laatste jaar gestaag op. Eerst een wel erg dure verbouwing van zijn premierwoning. Vervolgens het lang de hand boven het hoofd houden van een wegens corruptie in opspraak geraakt parlementariër. En in december startte ‘partygate’: het schandaal rond de illegale feestjes van regeringsmedewerkers tijdens de coronalockdown, waarbij Johnson soms ook zelf aanwezig was. Vorige maand overleefde de premier een vertrouwensstemming binnen zijn Conservatieve Partij maar ternauwernood. Sindsdien is hij zijn politieke autoriteit grotendeels kwijt.

Vorige week kwam daar het schandaal met het parlementslid Chris Pincher bij. Die moest opstappen na beschuldigingen van seksueel overschrijdend gedrag. Johnson wist van eerdere beschuldigingen tegen Pincher, maar had hem in februari toch benoemd als een van de leiders binnen de Conservatieve parlementsfractie. Vooral het feit dat de premier bleek te hebben gelogen over de informatie die hij had, zette kwaad bloed. Het bewees opnieuw dat Johnson het niet zo nauw neemt met de waarheid.

Johnson is een politiek overlevingskunstenaar

Het probleem voor de Conservatieve Partij is alleen dat de partijregels stellen dat een vertrouwensstemming, zoals die van begin juni, slechts één keer per jaar mag plaatsvinden. Wil de fractie Johnson weg hebben, dan zal zij dus eerst die regel moeten aanpassen. Want waar veel andere premiers in de huidige omstandigheden allang eieren voor hun geld hadden gekozen, is Johnson een politiek overlevingskunstenaar die koste wat het kost probeert vast te houden aan het pluche.

Maar het is de vraag hoe hij denkt door te kunnen regeren na de stortvloed aan ontslagbrieven van woensdag. Een paar ministers vervangen lukt nog wel. Zo’n baan geeft zoveel status dat menig politicus bereid is het afbreukrisico te accepteren dat er nu bij komt kijken vanwege de associatie met Johnson. Maar de lagere regeringsposities zullen veel moeizamer te vullen zijn. Zelfs indien Johnson weet vast te houden aan de macht, zal hij zijn land dus minder effectief dan ooit kunnen besturen.

Lees ook:

Johnsons positie verder ondermijnd na vertrek van twee ministers.

Twee belangrijke Britse ministers zijn dinsdagavond opgestapt. Dat zou weleens de nekslag kunnen betekenen voor het premierschap van Boris Johnson.