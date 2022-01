Egyptische mensenrechtenclub legt noodgedwongen het werk neer

De Egyptische mensenrechtenorganisatie Arabic Network for Human Rights Information (ANHRI) voelt zich genoodzaakt om na bijna achttien jaar haar deuren te sluiten. In een verklaring wijst ANHRI op de ‘toenemende minachting voor de rechtsstaat in Egypte’ en een ‘toename van intimidatie door de politie’.

Daarmee verwijst de ngo naar een eigen lijst met 22 gevallen waarbij de organisatie met intimidatie te maken kreeg. Zo werd oprichter en directeur van ANHRI Gamal Eid in elkaar geslagen. Op beelden was te zien dat zijn aanvallers politiecommunicatiemiddelen droegen en dat zijn auto werd gestolen door een agent. Verder zit een van ANHRI’s advocaten sinds oktober 2019 vast. Dat de organisatie er nu zelf de stekker uittrekt omwille van de veiligheid van haar eigen medewerkers, komt Egypte goed uit. Nu zal het land kritiek gemakkelijker kunnen pareren.

Storm van internationale kritiek

Heel anders ging het toen Egypte in november 2020 de directeur en twee medewerkers van het Egyptian Initiative for Personal Rights arresteerde, een van de laatste onafhankelijke mensenrechtenorganisaties in Egypte. Zij werden opgepakt nadat ze in hun kantoor een ontmoeting hadden met dertien ambassadeurs, onder wie de Nederlandse, over de mensenrechtensituatie in het land. Na een storm van internationale kritiek zag Egypte zich genoodzaakt de medewerkers weer vrij te laten. Egyptes boodschap was echter duidelijk: breng géén kritische berichten over de mensenrechtensituatie naar buiten. Dit gold ook voor Gamal Eid, die eerder de Franse president Emmanuel Macron, een belangrijke partner van Egypte, tijdens diens bezoek aan Cairo mocht inlichten over de mensenrechtensituatie.

Sinds president Abdel Fatah al-Sisi aan de macht is gekomen, probeert het land zijn imago op te poetsen, al heeft dat dit keer – letterlijk – een prijskaartje. Voordat Joe Biden president van Amerika werd, zei hij ‘geen blanco cheque’ meer te zullen uitschrijven aan Egypte als de mensenrechtensituatie niet zou verbeteren.

Minder militaire steun

Jaarlijks ontvangt Egypte 1,3 miljard dollar aan militaire steun van de VS. Een deel daarvan werd afgelopen september ingehouden, waarna in Egypte de boodschap is geland dat het voor Biden menens is. Volgens analisten is dat de voornaamste reden dat de afgelopen maanden meerdere prominente activisten, journalisten en advocaten vrij plotsklaps werden vrijgelaten, in veel gevallen na een jarenlang voorarrest.

Voor de ANHRI lijkt een soepeler beleid op het gebied van mensenrechten niet weggelegd. Of behalve de VS ook andere landen Egypte onder druk zullen zetten, is nog maar de vraag. Al-Sisi kreeg van Macron tijdens een bezoek aan Parijs nog de Légion d’honneur uitgereikt, Frankrijks hoogste onderscheiding. Bovendien is Egypte een belangrijk land in het tegenhouden van migranten die de zee over willen steken.

