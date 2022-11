Egyptische hongerstaker Alaa Abd al-Fattah nog in leven, zegt familie

De familie van de Egyptisch-Britse hongerstaker Alaa Abd al-Fattah heeft maandag bewijs gekregen dat de activist nog in leven is. Na dagenlang actie gevoerd te hebben om duidelijkheid te krijgen over zijn situatie, en nadat verschillende wereldleiders, onder wie de Franse president Emmanuel Macron en de Duitse bondskanselier Olaf Scholz, Egypte hebben opgeroepen hem vrij te laten, heeft zijn familie nu een brief van Abd al-Fattah ontvangen. Het is een opluchting: “Vandaag kan ik eindelijk slapen zonder nachtmerries”, schrijft zijn zus.

Abd al-Fattah is een van Egyptes bekendste activisten en is vorig jaar veroordeeld tot een jarenlange celstraf voor het delen van een kritisch Facebookbericht. Met het begin van de VN-klimaattop, die dit jaar plaatsvindt in de Egyptische badplaats Sharm el-Sheikh, escaleerde hij zijn hongerstaking door vanaf 6 november, de eerste dag van de top, ook geen water meer te drinken. Hij eist toegang tot Britse consulaire bijstand, en zijn vrijlating.

Medische toestand van Abd al-Fattah zou stabiel zijn

Sindsdien was er niks meer van hem vernomen, en werd er gevreesd dat de activist niet meer in leven was, of onderworpen werd aan dwangvoeding, nadat de Egyptische autoriteiten vorige week bekendmaakten dat er een ‘medische ingreep’ was gepleegd in het belang van Abd al-Fattahs gezondheid.

De brief die maandag aan zijn familie overhandigd is neemt die angst nu voorlopig weg. Abd al-Fattah schrijft dat hij op de dag dat de brief is gedateerd, afgelopen zaterdag, weer begonnen is met drinken. Zijn medische toestand zou stabiel zijn. Volgens zijn zus Sanaa is er geen twijfel over dat de brief in het handschrift van haar broer is.

Verdere informatie over zijn toestand ontbreekt echter nog altijd. De advocaat van Abd al-Fattah werd maandag voor de derde keer in korte tijd toegang tot zijn cliënt geweigerd.

De familie van Alaa kreeg maandag een brief waarin de activist schrijft dat hij is gestopt met zijn waterstaking. Beeld AFP

Duits paviljoen in de gaten gehouden

Ondertussen is het gevangenschap van Alaa niet het enige dat de Egyptische autoriteiten op kritiek komt te staan. Dit weekend diende Duitsland een klacht in bij de Egyptische autoriteiten over leden van de Egyptische veiligheidsdiensten die tijdens de klimaattop zouden bijhouden wie er aanwezig zijn in het ‘Duitse paviljoen’.

Op deze plek zijn de laatste dagen verschillende evenementen rondom mensenrechten georganiseerd, waaronder een persconferentie over de situatie rondom Abd al-Fattah en een panel waaraan internationale en Egyptische mensenrechtenorganisaties deelnamen. Volgens Duitsland is het publiek bij deze evenementen gefotografeerd en gefilmd door Egyptische agenten.

De Verenigde Naties hebben aangekondigd dat ze de Duitse klacht zullen onderzoeken. Het hoofd van de Egyptische delegatie op de top heeft de klacht van Duitsland maandag bestempeld als ‘bespottelijk’. Volgens hem is het slechts een ‘afleiding’ van de klimaatproblematiek die op de top besproken wordt.

Lees ook:

Kritiek op de overheid tijdens de klimaattop? Daar heeft Egypte geen zin in

De klimaattop COP27 is van start gegaan in Sharm-el-Sheikh: een project voor Egypte om zich van zijn beste kant te laten zien. Maar ondertussen wordt iedereen die een niet-overheidsgezind geluid laat horen gearresteerd of buiten de deur gehouden.

De eerste week van de klimaattop zit erop, nu is het tijd om zaken te doen. Hoe staat het ervoor?

De eerste week van de onderhandelingen op de klimaattop was aftasten. Nu moet blijken of landen het eens worden over een klimaatschadefonds voor kwetsbare landen, en of het ooit zo heilige 1,5-gradendoel in leven blijft.