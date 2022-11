Egyptisch activist Alaa Abd al-Fattah mentaal en fysiek instabiel door hongerstaking, zegt familie

Het was een dag waar de familie van de inmiddels wereldberoemde Brits-Egyptische activist Alaa Abd al-Fattah lang naar had uitgekeken: op bezoek bij hem in de gevangenis nadat autoriteiten dit wekenlang niet toestonden. Maar na het weerzien zijn de zorgen om Alaa alleen maar gegroeid.

Moe van alle media-aandacht en het emotionele bezoek, staat zijn familie erop de media hier in Cairo te woord te staan, zelfs voordat zijn zussen Sanaa en Mona Seif met elkaar hebben gesproken. “Het is nog allemaal zo vers, ik durf het niet met haar te bespreken”, zegt Sanaa met moeite. Ze is afgepeigerd na dagen van weinig slaap.

Op de COP27 lukte het de 28-jarige na lang actievoeren een ongekende media-aandacht te genereren voor Alaa, die ook de Britse nationaliteit heeft. Haar persconferentie over Alaa in Sharm-El-Sheikh was de drukst bezochte tijdens de klimaattop. Dit zorgde voor zure gezichten in Egypte, nu het land zich als Afrikaanse gastheer juist van zijn beste kant wilde laten zien.

Alaa’s uitspraken over de dood laten hen niet rustig slapen

Het is tijdens deze persconferentie, die niet zoals in Sharm-El-Sheikh in een grote publieke ruimte kan plaatsvinden, duidelijk dat alles nog lang niet is verwerkt. De emoties stralen van haar gezicht, terwijl Sanaa naast haar tante Ahdaf Soueif zit, die een verklaring namens de familie voorleest. Het uiteindelijke doel, vrijlating van Alaa, lijkt nog ver weg, zowel zijn fysieke als mentale gezondheid baren zorgen. En Alaa’s uitspraken over de dood laten hen niet rustig slapen.

Alaa was al sinds april in hongerstaking en stopte bij aanvang van de klimaattop met het drinken van water. Hij en zijn celgenoten werden voor ‘een routinecontrole’ naar de medische afdeling van de Wadi al-Natrun-gevangenis gebracht. Terug in de cel bleef Alaa met zijn hoofd op de muur bonken om zichzelf te verwonden en zo een medisch rapport, bewijs van zijn gezondheid, in bezit te krijgen. Dat lukte, en Alaa zette zijn hongerstaking voort, tot zijn lichaam het niet meer aankon.

Onder de douche verloor hij zijn bewustzijn, en toen hij wakker werd in zijn cel kreeg hij via een slangetje voeding toegediend. Hij besefte dit niet te kunnen volhouden, en met het oog op zijn 41ste verjaardag vandaag besloot hij voorlopig te stoppen met zijn hongerstaking. Het verraste hem hoe het gevangenispersoneel zich om hem bekommerde, hoe graag ze hem in leven wilden houden. Tot zijn eigen verbazing mocht hij voor het eerst in drie jaar zelfs weer naar muziek luisteren: Comfortably Numb van Pink Floyd.

Naast dat lied van Pink Floyd, dat gaat over weer beter worden, hield vooral het vooruitzicht van zijn levenseinde Alaa op de been. Ondertussen had hij geen idee van de wereldwijde media-aandacht voor zijn zaak. Evenmin vernam Alaa binnen de gevangenismuren dat wereldleiders zijn zaak aankaartten bij de Egyptische president Abdel Fatah al-Sisi, overigens vooralsnog zonder concreet resultaat. Daarom wil Alaa zijn hongerstaking later voorzetten als hij weer is aangesterkt.

Zo blijven de zorgen groot bij de familie. “Ik heb hem aangeraden een pauze in te lassen van zijn hongerstaking en eerst aan te sterken”, vertelt Sanaa. “Hij is mentaal erg instabiel. Lichaam en geest zijn erg kwetsbaar tijdens een hongerstaking.” Zo houdt de lijdensweg voor deze activistenfamilie voorlopig nog niet op, maar weet de hele wereld er nu wel van.

Alaa’s zus, Sanaa Seif (rechts) bij de persconferentie over zijn situatie. Beeld Joost Scheffers

