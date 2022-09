Egypte organiseert de klimaattop, maar lokale milieu-activisten vrezen de repressie

De jaarlijkse klimaatconferentie van de VN gaat al over anderhalve maand van start in de Egyptische badplaats Sharm al-Sheikh, maar wordt de laatste tijd vooral overschaduwd door kritiek. Dat de bijeenkomst plaatsvindt in een land waar tienduizenden politieke gevangenen, onder wie milieuactivisten, vastzitten is een van de grootste bezwaren van mensenrechtenorganisaties en activisten. Maar daarnaast zal de klimaatconferentie van november ook georganiseerd worden door een regering die de werkzaamheden van lokale milieuorganisaties en -ngo’s al jaren verhindert, stelt Human Rights Watch (HRW) in een rapport dat maandag verscheen.

De mensenrechtenorganisatie sprak met Egyptische academici, wetenschappers, activisten en journalisten die actief bezig zijn met lokale milieuthema’s. Een aantal van hen is werkzaam bij ngo’s. Sommigen zijn inmiddels gestopt met hun werk of zijn Egypte ontvlucht, uit angst opgepakt te worden. Ze doen hun verhaal anoniem, beducht voor represailles.

Veel milieukwesties liggen gevoelig voor het regime, omdat die vaak gaan over de schadelijke gevolgen van industriële projecten door grote bedrijven die in handen zijn van het leger. Veel organisaties riskeren het niet meer zich hier stellig over uit te spreken, ook omdat elke vorm van kritiek opgevat kan worden als kritiek op het regime. “We denken er niet eens meer aan om te demonstreren”, vertelt een activist aan HRW.

Met de komst van de conferentie – deze editie staat bekend als COP27 – groeien de zorgen bij Egyptische milieuorganisaties. Als ze zich er actief mee gaan bemoeien, is het risico groot dat milieuactivisten daar later voor worden afgestraft.

Volgens de geïnterviewden is de repressie waar milieuorganisaties mee te maken krijgen onderdeel van de algehele onderdrukking van ngo’s in het land. Die is sterk toegenomen sinds president Abdel Fatah al-Sisi in 2014 aan de macht kwam.

