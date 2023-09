Egypte laat politieke gevangenen vrij, maar arresteert er nog meer

Blijdschap in Egypte over de vrijlating van meerdere politieke gevangenen, onder wie Ahmed Douma. Hij is een van de meest prominente gezichten van de Egyptische revolutie in 2011, die een einde maakte aan de dertigjarige regeerperiode van president Hosni Mubarak. Tegelijk met de vrijlatingen zijn er ook nieuwe arrestaties van critici, melden mensenrechtenorganisaties.

“Na tien jaar gevangenisstraf zou ik willen kunnen zeggen dat ik gelukkig ben na mijn vrijlating”, zegt Douma tegen journalisten voor de poort van de gevangenis. “Maar ik kan het pas vieren als iedereen vrij is”, zo verklaart hij zijn ingehouden blijdschap. “Hopelijk snel”, voegt hij eraan toe.

Dat lijkt ijdele hoop. Daags na Douma’s vrijlating werd Hisham Kassem opgepakt wegens ‘laster en verbale uitingen’. Kassem is voormalig voorzitter van de Egyptische Organisatie voor de Mensenrechten en een vooraanstaand publicist en politiek activist.

In juni richtte hij al-Tayar al-Hurr (De vrije stroom) op, een politieke beweging als tegenhanger van president Abdel Fatah al-Sisi. Verwacht wordt dat de president zich bij de verkiezingen begin volgend jaar beschikbaar zal stellen voor een derde termijn.

Een ‘crisis van politieke gevangenen’

“De arrestaties gaan door en overtreffen ruimschoots het aantal vrijgelatenen”, zegt Hossam Bahgat, directeur van de onafhankelijke Egyptische mensenrechtenorganisatie Egyptian Initiative for Personal Rights. Hij spreekt van een “crisis van politieke gevangenen”. Het is goed nieuws dat deze gevangenen zijn vrijgelaten, maar, zo schrijft de mensenrechtenorganisatie in een verklaring, “tienduizenden anderen zitten nog steeds vast”.

Of zij ook een presidentieel pardon kunnen verwachten is nog maar de vraag. “De arrestaties stoppen niet omdat de overheid opsluiting nog altijd de beste manier vindt van bestuur en controle van de publieke ruimte”, zegt Bahgat.

De vrijlatingen lijken een poging van de president om zich van zijn betere kant te laten zien. In de aanloop naar de verkiezingen zullen de ogen van de wereld meer op Egypte gericht zijn. Er werd daarom een ‘nationale dialoog’ gehouden, er werden gesprekken gevoerd met de oppositie en daarna kwamen meer dan duizend politieke gevangenen vrij.

‘Misbruik socale media’

De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Antony Blinken verwelkomde de vrijlatingen, maar drong er bij Egypte op aan “alle ten onrechte vastgehouden politieke gevangenen” vrij te laten. Bijvoorbeeld Gamal Abdelhamid Ziada, die werd gearresteerd wegens het ‘misbruik van sociale media, het verspreiden van vals nieuws en het behoren tot een verboden groep’.

“Mijn vader is niet politiek betrokken en gebruikt sociale media alleen om zijn kledingproductiebedrijf te promoten”, zegt Ahmed Gamal Ziada. Hij woont in België en publiceert vanuit dat land over de mensenrechten in en het buitenlandbeleid van Egypte. Volgens Ziada junior is zijn vader waarschijnlijk vastgezet als vergelding voor dit journalistieke werk.

Voordat Joe Biden president van de Verenigde Staten werd zei hij ‘geen blanco cheque’ meer te zullen uitschrijven aan Egypte als de mensenrechtensituatie er niet zou verbeteren. Egypte ontvangt jaarlijks 1,3 miljard dollar aan militaire steun van de VS.

Het is Joe Biden menens

Een deel daarvan, zo’n 320 miljoen dollar werd eerder al ingehouden, waarna in Egypte de boodschap is geland dat het Biden menens is. Die 320 miljoen dollar zal pas worden gegeven nadat Egypte verbeteringen heeft doorgevoerd op het gebied van onder meer mensenrechten, vrijheid van meningsuiting en vrije pers.

De Amerikaanse krant The Washington Post herinnerde daar vorige week vrijdag nog aan in een commentaar waarin de Amerikaanse overheid werd opgeroepen de druk op Egypte op te voeren om de politieke gevangenen vrij te laten: ‘Maak een einde aan de carrousel van repressie’.

Egypte heeft de Amerikaanse financiële steun hard nodig, maar het is ook overgevoelig voor elke binnenlandse kritiek op het overheidsbeleid. Daarom lijkt het er vooralsnog op dat de carrousel van vrijlaten en gevangenzetten van critici zal blijven draaien.

Bahgat: “Iedereen leeft met de angst opgesloten te worden. Het is een succesvolle strategie, die zullen ze niet aanpassen.”

Lees ook:

Wie durft er campagne te voeren tegen de Egyptische president Sisi?

Een voor een haken ze af, de kandidaten die het in de strijd om het presidentschap in Egypte opnamen tegen Abdel Fattah al-Sisi. En anders verdwijnen ze.