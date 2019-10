Egypte hoopt op toeristen na de vondst van dertig mummies

Onder grote internationale aandacht zijn dit weekend dertig geheel intacte doodskisten met mummies gepresenteerd in het Egyptische Luxor. Ze hebben circa drieduizend jaar in het zand gelegen en stammen uit de 22ste dynastie van het faraonische rijk.

De kisten met in textiel gewikkelde lichamen van mannen, vrouwen en kinderen zijn in dezelfde stijl gemaakt. De schilderingen zijn ondanks de ouderdom nog steeds in volle glorie aanwezig. Op de kisten staan afbeeldingen van slangen, vogels, lotusbloemen en hiërogliefen in zwart, rood, groen en geel.

Ze werden bij toeval gevonden in de al-Asasif Necropolis op de westelijke oever van de Nijl, enkele honderden meters van de beroemde Tempel van Hatsjepsoet, vlakbij de Vallei der Koningen. De kisten lagen in twee lagen boven elkaar: twaalf op de onderste laag met kruislings daarboven nog eens achttien, nog geen meter onder het zandoppervlakte.

Het is de eerste vondst van een dergelijke groep kisten sinds de negentiende eeuw, en dat zorgt voor de nodige opwinding. Ook bij het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Daniel Soliman is conservator op de Egyptische afdeling en volgt de ontdekking op de voet. Volgens hem gaat het om de lijkkisten van de elite van Thebe. “We komen zo meer te weten over de sociale context uit die tijd.” Zo gaf geld om een mooie kist te laten maken volgens hem niet altijd de doorslag. Connecties speelden een belangrijke rol. “Als je in de Tempel van Amon werkte, had je toegang tot de werkplaatsen die deze kisten vervaardigden, en daar zaten de beste ambachtslieden.” In twee kisten die dit weekeinde geopend werden, lagen vermoedelijk hogepriesters van de God Amon.

Soliman is ook erg geïnteresseerd in de materialen waarmee de kisten zijn vervaardigd. De Egyptische afdeling in Leiden beschikt over een eigen collectie kisten uit die periode. Het maken van vergelijkingen met de gevonden kisten is daarom erg interessant. “We willen ook graag weten wie er lagen, met welke namen en titels.” Soliman gaat ervan uit dat de dertig mummies collega’s of familie van elkaar zijn.

Trekpleister

Voor Egypte is de vondst een zegen. Na de Arabische opstand in 2011 en het geweld erna, daalde het toerisme fors. Met deze en een eerdere vondst in de Vallei der Koningen – van ateliers van werklieden uit de oudheid – hoopt het land het toerisme weer aan te jagen. Volgend jaar moet het Grand Egyptian Museum opengaan, dat 480.000 vierkante meter tentoonstellingsruimte biedt met uitzicht op de piramides van Gizeh. Het oude museum dat in 1901 openging in het hart van Caïro is al vele jaren veel te klein en niet geschikt om de collectie goed te conserveren.

Het nieuwe museum moet een grote toeristische trekpleister worden. De ontdekking van de dertig grafkisten helpt daarbij. Het gezicht van de Egyptische oudheidkunde, Zahi Hawass, deed er bij het Amerikaanse televisiestation NBC nog een schepje bovenop door aan te kondigen dat vóór het einde van het jaar de ontdekking van een nieuwe koningstombe wordt onthuld. De naam van de beroemde koningin Nefertiti, de stiefmoeder van Toetanchamon, ligt op ieders lippen.

Lees ook:

Egypte verhuist stapels sarcofagen en dodenmaskers Cairo uit.

Toeristen hoeven in de toekomst niet meer door de verkeersgekte van Cairo om het dodenmasker van Toetanchamon te zien. Een nieuw museum komt dicht bij de piramides te liggen en moet het toerisme in Egypte laten herleven.