Egypte en Ethiopië blijven botsen over megadam in de Nijl

Afrikaanse landen zijn naarstig op zoek naar elektriciteit. Heel Afrika met 1,2 miljard inwoners beschikt over net zoveel elektriciteit als Spanje met zo’n 47 miljoen mensen. De Nijl kan een grote capaciteit leveren voor Oost-Afrika met nieuw te bouwen hydro-elektrische dammen.

Ethiopië bouwt momenteel aan de Grote Renaissance Dam in de Blauwe Nijl tegen de grens met Soedan. Deze is bijna klaar en levert grote spanningen op met Egypte dat stroomafwaarts ligt en vreest voor zijn watervoorziening.

Besprekingen in de VS

Gisteren praatten de drie betrokken landen, Egypte, Soedan en Ethiopië voor de derde en laatste keer met elkaar in Washington onder leiding van de Amerikanen. Dit weekeinde vroeg de minister-president van Ethiopië, Abyi Ahmed, de Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa als bemiddelaar op te treden. Klaarblijkelijk heeft Ethiopië er geen vertrouwen in dat de drie landen eruit zullen komen in de Verenigde Staten.

De tijd dringt. De bouw van de dam is bijna klaar en vanaf juli dit jaar wil Ethiopië het stuwmeer erachter gaan vullen en elektriciteit opwekken. Egypte voorziet dat zijn watervoorziening in gevaar komt als Ethiopië het reservoir laat vollopen met 70 miljard kubieke meter water. Egypte eist dat dit in 12 tot 21 jaar gebeurt. Ethiopië wil dat in 4 tot 7 jaar doen. Nu stroomt er circa 55 miljard kubieke meter water van de Nijl naar Egypte en circa negentig procent van de inwoners is daarvan afhankelijk voor hun drinkwater, evenals het boerenland.

Egypte eist dan ook de garantie van Ethiopië dat minimaal 40 miljard kubieke meter water per jaar het land bereikt en wil overeenstemming dat dit ook in droge periodes gebeurt. Ethiopië wil niet verder gaan dan 31 miljard kubieke meter. Het land heeft dringend behoefte aan elektriciteit. Ruim 65 procent van de meer dan 100 miljoen Ethiopiërs beschikt niet over elektriciteit.

Beeld Sander Soewargana

Blauwe en Witte Nijl

Het laatste pijnpunt is de Egyptische eis dat er een overeenkomst komt over het gebruik van het Nijlwater. Ethiopië dient rekening te houden met nieuw te bouwen dammen in de Blauwe en Witte Nijl, die samenvloeien in Khartoem. Het meeste Nijlwater, 85 procent, komt uit de Ethiopische hooglanden via de Blauwe Nijl. De rest komt via de Witte Nijl. Egypte voorziet grote problemen als nog meer landen stuwdammen gaan aanleggen om elektriciteit op te wekken. In totaal liggen er elf landen aan de beide Nijlen.

Zo wil Oeganda twee nieuwe hydro-elektrische dammen bouwen in de Witte Nijl vanaf het Victoriameer. Ook hier moeten waterreservoirs worden gevuld en dat betekent een aantal jaren minder water via de Nijl naar de Middellandse Zee en dus een probleem voor de noordelijk gelegen landen, waaronder Egypte. Ethiopië ziet niets in zo’n overeenkomst om rekening te houden met andere Nijllanden, omdat de Blauwe Nijl in Ethiopië ontstaat.

Gezien de dreigende taal van Egypte en Ethiopië wederzijds wordt nu gekeken naar de Zuid-Afrikaanse president voor een spoedige oplossing.

Nobelprijs President Donald Trump claimde vorige week dat premier Abyi van Ethiopië onterecht de Nobelprijs voor de vrede heeft gekregen. Trump dacht dat de prijs was toegekend voor het oplossen van de problemen rond de Nijl. Een vergissing. Abyi kreeg de prijs voor de vrede tussen Ethiopië en buurland Eritrea.

