Eerste werkdag voor de nieuwe Europese Commissie nu toch echt nabij

Na maanden van onzekerheid over de nieuwe Europese Commissie staat het nu zo goed als vast dat de ploeg van Ursula von der Leyen op 1 december kan beginnen, met één maand vertraging. Maandag gaf het Europees Parlement zijn zegen aan de laatste Eurocommissaris, de Hongaar Olivér Várhelyi.

Die stuitte na zijn hoorzitting van vorige week nog op scepsis over zijn mogelijke afhankelijkheid van de Hongaarse premier Viktor Orbán, niet bepaald de grootste vriend van de EU. Zeker de beoogde portefeuille van Várhelyi, nabuurschap en uitbreiding, voedde die twijfels. Maar in antwoorden op extra schriftelijke vragen van het parlement verzekerde de Hongaar dat hij volstrekt onafhankelijk zal opereren en dat hij de belangen van de gehele EU, inclusief de rechtsstaatbeginselen, hoog in zijn vaandel draagt.

Die belofte bleek maandagmiddag voldoende voor de steun van een ruime meerderheid in de parlementscommissie.

Breton en Valean

Donderdag ging het parlement al akkoord met twee andere kandidaten, de Fransman Thierry Breton (interne markt) en de Roemeense Adina-Ioana Valean (transport). Zij waren opgetrommeld omdat hun voorgangers eind september niet door de parlementaire ballotage waren gekomen.

De laatste horde die de commissie-Von der Leyen nu nog moeten nemen, is de plenaire stemming in Straatsburg over het hele team. Die vindt waarschijnlijk volgende week woensdag plaats. Het moet wel heel raar lopen wil het parlement bij die gelegenheid nog een spaak in het wiel steken.

De stemming over Von der Leyen als commissievoorzitter, in juli, was een stuk spannender: toen kreeg de Duitse een nipte meerderheid van slechts negen stemmen achter haar voordracht door de regeringsleiders. Het zat veel parlementariërs dwars dat de nieuwe commissievoorzitter niet een van de zogeheten ‘spitskandidaten’ was geworden, zoals Manfred Weber of Frans Timmermans.

Geen Brits lid

De nieuwe commissie heeft vooralsnog geen Brits lid, ook al heeft het Verenigd Koninkrijk vorige maand, bij het derde brexit-uitstel, toegezegd om een kandidaat voor te dragen. Vorige week liet Londen weten dat toch niet te doen.

Die kwestie bezorgde EU-juristen overuren. Na de Europese verkiezingen van mei besloten de regeringsleiders, opnieuw, dat elke lidstaat één Eurocommissaris levert. De nieuwe situatie maakt het noodzakelijk dat de EU-ambassadeurs woensdag hun formele goedkeuring geven aan een commissie met 27 in plaats van 28 gevulde stoelen. En uiteraard moet het parlement zich ook kunnen vinden in deze constructie.

Donderdag zette de Europese Commissie een zogeheten ‘inbreukprocedure’ tegen het Verenigd Koninkrijk in gang wegens de weigering een kandidaat te noemen. Londen heeft tot aanstaande vrijdag gekregen voor een weerwoord.

