Eerste smartphone uit Afrika is ‘made in Rwanda’

‘Made in Africa’ is een label dat weinig voorkomt, zeker niet als het om hoog-technologische producten gaat. Daarom is Rwanda uitermate trots op de lancering deze week van de eerste geheel Afrikaanse smartphones: de Mara X en de Mara Z.

Alle duizend onderdelen worden lokaal gemaakt. Het besturingssysteem Android is van Google. Er worden in diverse Afrikaanse landen wel telefoons geassembleerd, maar een eigen Afrikaanse smartphone ontwikkelen en produceren was er nooit bij.

De president van Rwanda, Paul Kagame, opende deze week de fabriek van Mara Phones met tweehonderd werknemers in de hoofdstad Kigali. Het is de eerste stap naar zijn droom om van Rwanda een hightech industrieel land te maken met producten waarop staat: ‘Made in Rwanda’.

Vrijhandel

Het moederbedrijf, de Mara Group, zetelt in Dubai maar de smartphone-dochter is Afrikaans. Mara ziet een grote potentie voor de Afrikaanse markt vanwege de vrijhandelszone die vanaf juli volgend jaar in werking treedt op het continent. Regeringen van 52 staten hebben het verdrag al ondertekend, in 22 landen is het al in het parlement geratificeerd, waarmee de open markt een feit wordt. Mara verwacht dat door dit economische blok de handel enorm zal toenemen en dus ook de verkoop van telefoons.

Groeipotentieel is er ook in het aantal telefoongebruikers. In Rwanda heeft circa 15 procent van de bevolking een mobiele telefoon, terwijl in Afrika steeds meer wordt betaald per smartphone en het internetgebruik op het continent vooral via mobiele apparaten loopt.

De prijzen van de Mara X en Z zijn respectievelijk 172 en 118 euro. Bij aanschaf heeft Mara met lokale banken geregeld dat het geld voor de koop kan worden geleend en dan in twee jaar wordt afbetaald. Toch zijn de telefoons duur vergeleken bij die van Samsung van circa 50 euro of telefoons zonder merk van ongeveer 34 euro.

Mara gelooft dat de Afrikaanse koper best iets meer wil betalen voor een kwalitatief betere telefoon.

De fabriek in Kigali kan zo’n twaalfhonderd smartphones per dag produceren, iets meer dan vierhonderdduizend per jaar. Topman Ashish Thakkar verwacht door te groeien naar een productie van meer dan twee miljoen per jaar. De fabriek in Kigali kan verder worden uitgebreid naar meer dan zeshonderd werknemers en Mara gaat dit jaar nog een nieuwe fabriek openen in Zuid-Afrika.

