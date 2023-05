Eerste resultaten Turkse verkiezingen: Erdogan aan de leiding

President Erdogan heeft een forse voorsprong in de Turkse presidentsverkiezingen, blijkt nu ook uit de eerste officiële resultaten. Eerder meldden staatsmedia al dat Erdogan aan de leiding gaat. Volgens de Hoge Kiesraad staat de zittende president met meer dan de helft van de stemmen geteld op 54,47 procent.

Volgens persbureau Anadolu staat Erdogan na het tellen van bijna 95 procent van de stemmen op 52,49 procent, tegen 47,51 procent voor zijn tegenstrever Kemal Kilicdaroglu.

Media gelieerd aan de oppositie meldden in eerste instantie dat Kilicdaroglu van de centrumlinkse Republikeinse Volkspartij (CHP) nipt voorstaat. Later werd dat omgebogen in een lichte voorsprong voor Erdogan. Een woordvoerder van diens AK-partij zei dat uit de resultaten blijkt dat Erdogan forse steun heeft.

In de eerste ronde wist Erdogan met 49,5 procent net geen absolute meerderheid te halen, waardoor een tweede ronde nodig was. De 69-jarige Erdogan is inmiddels twintig jaar aan de macht, eerst als premier en sinds 2014 als president.