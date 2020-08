Eerste Libanese minister stapt op: ‘Verandering blijft uit het zicht’

Zaterdag gingen al duizenden inwoners van Beiroet de straat op om het vertrek van de regering te eisen. Ze droegen galgen mee als dreigement. Volgens hen is corruptie en wanbeleid in Libanon aan de orde van de dag en is de explosie van dinsdag daar mede een gevolg van. In de haven lag zo’n 2750 ton explosieve stof opgeslagen en die bleef ondanks waarschuwingen zes jaar liggen, volgens de betogers door corruptie of laksheid van de autoriteiten. De oproerpolitie gebruikte traangasgranaten om te voorkomen dat demonstranten oprukten naar parlementsgebouw in het stadscentrum van Beiroet. De betogers bekogelden de politie met stenen en flessen, één politieagent kwam om het leven. Demonstranten zouden wel in enkele ministeries documenten hebben meegenomen waarvan ze claimen dat ze de corruptie kunnen blootleggen.

Bij de ramp kwamen zeker 150 mensen om het leven en raakten duizenden gewond, maar er worden ook nog tientallen mensen vermist. Onder anderen de vrouw van de Nederlandse ambassadeur in Beiroet overleefde de ontploffing niet. De helft van de gebouwen in de stad is beschadigd. De explosie sloeg een krater in de haven van Beiroet van 43 meter diep, meldden Franse experts. In de haven en omliggende wijken zijn veel internationale teams nog aan het zoeken naar slachtoffers, waaronder een Nederlands team met speurhonden en reddingswerkers. Dat keert waarschijnlijk na dit weekeinde weer terug naar Nederland en had tot zondagmiddag geen overlevenden en stoffelijke overschotten onder het puin gevonden. “We konden uitsluiten dat er nog mensen onder het puin lagen”, zei een woordvoerder tegen ANP. “Het was het volledig waard. Achteraf weet je altijd meer, maar op basis van de informatie die we hadden, staan we erachter dat het zo is gelopen.”

Veranderingen blijven uit het zicht

De woede over de Libanese politici komt ook door de deplorabele staat van de Libanese economie en de gebrekkige aanpak van de corona-crisis. Een dag voor de ramp had de minister Hitti van buitenlandse zaken al zijn ontslag ingediend omdat hij vond dat de regering veel te weinig deed om de ernstige economische crisis in zijn land het hoofd te bieden. Op initiatief van de Franse president Macron, die donderdag Beiroet al had bezocht, is er zondag een internationale donorconferentie voor Libanon om het land financieel te ondersteunen. Macron eiste vooraf wel dat het land hervormingen doorvoert voordat het aanspraak kan maken op geld van de internationale gemeenschap.

Minister Samad van informatie schreef in haar afscheidsbrief dat veranderingen uit het zicht blijven en dat ze spijt heeft dat ze niet heeft kunnen voldoen aan de verwachtingen van het Libanese volk. Ook vijf parlementariërs zijn inmiddels opgestapt. Premier Diab en president Aoun hebben nog geen indicatie gegeven dat ze per direct willen vertrekken. Hen wordt door veel Libanezen niet alleen wanbestuur verweten, maar ook een gebrek aan empathie in de dagen na de ramp.

Premier Diab zei zaterdagavond wel dat er mogelijk vervroegde verkiezingen komen. Hij riep de Libanese politici op hun verschillen terzijde te schuiven en gezamenlijk te werken aan ‘veelomvattende hervormingen’. Of dat ook betekent dat het politieke systeem op de schop gaat is onduidelijk. Nu zijn in Libanon specifieke regeringsposten nog gereserveerd voor specifieke groepen, de president moet bijvoorbeeld altijd een christen zijn. Volgens critici werkt dat vriendjespolitiek en corruptie in de hand.

