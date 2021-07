Eerste Hongkonger veroordeeld op basis van de omstreden Chinese veiligheidswet

De eerste Hongkonger die dinsdag met nieuwe wetgeving schuldig werd bevonden aan terrorisme en het aanzetten tot separatisme (afscheiding), is veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen jaar. Het is de eerste veroordeling onder de nieuwe, omstreden veiligheidswet die het Chinese communistische ­regime vorig jaar aan Hongkong heeft opgelegd.

Omdat het de eerste veroordeling betreft, wordt de vrijdag uitgesproken strafmaat gezien als een belangrijke graadmeter voor vergelijkbare rechtszaken in de toekomst. De straf valt uiteen in zes en een half jaar voor de separatisme-aanklacht en acht jaar voor terrorisme. Doordat de straffen grotendeels tegelijkertijd uitgezeten kunnen worden, vormen zij in praktijk samen een straf van negen jaar cel.

De veroordeelde Tong Ying-kit (24), die voorheen werkte als ober, hing een levenslange gevangenisstraf boven het hoofd. Hij reed een jaar geleden op zijn motor in op agenten van de oproerpolitie, van wie er drie gewond raakten. Hij had een protestvlag bij zich met daarop een leus die opriep Hongkong te bevrijden. Hij deed dit op 1 juli, de dag dat de nieuwe veiligheidswet inging. Tong stelde onschuldig te zijn.

De politie van Hong Kong arresteerde vrijdag ook een man voor het verstoren van het Chinese volkslied, dat werd afgespeeld in een winkelcentrum naar aanleiding van de huldiging van een Hongkongse gouden-medaillewinnaar op de Olympische Spelen. Het verstoren van het volkslied werd vorig jaar strafbaar gesteld.

