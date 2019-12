Eerste exitpoll: Conservatieven winnen verkiezingen Groot-Brittannië met overmacht

Daarmee zou de partij van Boris Johnson vijftig zetels winnen, en daarmee een absolute meerderheid in het parlement krijgen. Dat zou ook betekenen dat de premier zijn brexitplannen ten uitvoer kan brengen: Johnson heeft meermaals gezegd dat het zijn bedoeling is het Verenigd Koninkrijk voor het einde van januari uit de EU te hebben.

Labour lijkt de grote verliezer te worden. De partij van Jeremy Corbyn komt volgens deze eerste prognose uit op slechts 191 zetels, wat een verlies van 71 zetels ten opzichte van de huidige zetelverdeling zou betekenen. De overwinning van de Conservatieven én het verlies van Labour is groter dan waar de peilingen de afgelopen dagen op wezen.

Conservatieven: winnen, van 298 naar 368 zetels. Labour: verliezen, van 243 naar 191 zetels. SNP: winnen, van 35 naar 55 zetels. Lib Dems: verliezen, van 20 naar 13 zetels.

Labour-kopstuk John McDonnell zei op de BBC dat wanneer deze uitslag klopt, het een ‘extreem teleurstellend’ resultaat is voor zijn partij. Hij zegt niet te geloven dat het probleem bij Jeremy Corbyn lag, maar bij brexit, die de verkiezingen overschaduwde. McDonnell wilde verder niet ingaan wat dit mogelijke resultaat zal betekenen voor de positie van zijn partijleider.

Dit is echt een monsterscore van Johnson.

Hij gokte, met deze verkiezingen, en won. Dik.

(Ok het is een exit poll, maar die zaten er afgelopen verkiezingen nooit erg veel naast). https://t.co/LcV4Fh2ItN — Tim de Wit (@timdewit) 12 december 2019

John Bercow, de voormalig parlementsvoorzitter, heeft al tegen Sky News gezegd dat dit een ‘fenomenale overwinning’ voor de Tories zou betekenen. “Johnson krijgt zijn gelijk van de kiezer. Deze enorme uitslag zorgt ervoor dat Johnson het mandaat heeft om voor het einde van januari zijn brexit er doorheen te hebben.”

SNP zou 55 stoelen in het Lagerhuis bemachtigen, LibDem komt volgens de eerste exitpoll uit op 13 zetels. De Brexit-partij van Nigel Farage behaalt nul zetels.

Dit is nog niet de definitieve uitslag. De stemmen in het Verenigd Koninkrijk worden in de loop van de nacht geteld, en gezien het districtenstelsel dat het land kent, kunnen een paar stemmen die de andere kant op vallen meteen een groot verschil maken. Maar aan de andere kant, in 2017 zat deze eerste prognose er voor de Conservatieven er slechts vier zetels naast. Ook zijn er jaren geweest dat de exitpoll van de BBC ‘spot on’ was, zo merkt The Guardian op. Morgenochtend kunnen we definitievere uitslagen verwachten.