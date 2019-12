Eerste exit poll: Conservatieven winnen verkiezingen Groot-Brittannië

Daarmee zou de partij van Boris Johnson vijftig zetels winnen, en een absolute meerderheid in het parlement krijgen, wat betekent dat hij zijn brexitplannen ten uitvoer kan brengen. Labour van Jeremy Corbyn lijkt de grote verliezer, en komt volgens deze eerste prognose uit op slechts 191 zetels, wat een verlies van 71 zetels ten opzichte van de situatie nu zou betekenen.

John Bercow, de voormalig parlementsvoorzitter, heeft tegen Sky News gezegd dat dit een ‘fenomenale overwinning’ voor de Tories zou betekenen. “Johnson krijgt zijn gelijk van de kiezer. Deze enorme uitslag zorgt ervoor dat Johnson het mandaat heeft om voor het einde van januari zijn brexit er doorheen te hebben.

. Beeld .

SNP zou 55 stoelen in het Lagerhuis bemachtigen, LibDem komt volgens de eerste exitpoll uit op 13 zetels.

Dit is nog niet de definitieve uitslag. De stemmen in het Verenigd Koninkrijk worden vannacht geteld, en gezien het districtenstelsel dat het land kent, kunnen een paar stemmen die de andere kant op vallen meteen een groot verschil maken. Maar aan de andere kant, in 2017 zat deze eerste prognose er voor de Conservatieven er slechts vier zetels naast, en zijn er jaren geweest dat ze precies zo uitkwamen, merkt The Guardian op. Morgenochtend worden definitievere uitslagen verwachten.

(later meer)