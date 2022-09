Eerste doden gemeld in Florida na mogelijk zeer verwoestende orkaan

President Joe Biden vreest dat orkaan Ian de dodelijkste kan zijn in de geschiedenis van Florida. "De aantallen zijn onduidelijk, maar we horen de eerste berichten die mogelijk wijzen op een aanzienlijk verlies aan mensenlevens.”

Ian is verder getrokken over de staat Florida als een tropische storm, maar kan boven de Atlantische Oceaan weer aan kracht winnen en opnieuw aan land gaan in North Carolina. De orkaan richtte eerder in het uiterste westen van Cuba veel schade aan en trok over de Golf van Mexico naar het zuidwesten van Florida. Daar kreeg de kust bij de steden Sarasota, Venice en Fort Myers de zwaarste klappen. Metershoge golven sloegen tegen de kust en zware regenval veroorzaakte overstromingen in grote gebieden, inclusief de genoemde steden op circa 250 kilometer ten noordwesten van Miami. De wervelstorm sloeg boten op de kust en verwoestte panden en bruggen. Beelden van de getroffen kustplaatsen tonen een enorme ravage met talrijke volledig verwoeste panden en onbegaanbare wegen.

Op een aantal plaatsen staat het water tussen de 2 en 3 meter hoog, volgens lokale meldingen. In getroffen wijken weten mensen niet hoe ze zonder boot uit hun ondergelopen woning weg moeten komen. Velen zijn op zoek naar mogelijke slachtoffers in de ondergelopen gebieden. Het is onduidelijk wanneer het water zakt. Meer dan 2 miljoen mensen zitten zonder stroom en het zal volgens de elektriciteitsmaatschappijen dagen en soms weken duren voor de schade is hersteld.

President Joe Biden heeft de situatie in de staat Florida als gevolg van de orkaan Ian uitgeroepen tot grote ramp. Daardoor kunnen inwoners van de getroffen gebieden aanspraak maken op financiële en andere hulp, zoals tijdelijk onderdak en reparaties aan hun huis. Biden heeft federale hulp opgeroepen om lokale hulpverleners te ondersteunen bij reddingsoperaties. De gouverneur van Florida, Ron DeSantis, had de president woensdag verzocht om de hele staat tot rampgebied te verklaren.