Eensgezinde sancties tegen Rusland, maar of Poetin daarvan schrikt?

Als de Russische president Vladimir Poetin had gehoopt op verdeeldheid in het Westen, dan is hij bedrogen uitgekomen. De Verenigde Staten, de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Australië en Japan stelden eensgezind sancties in na Poetins besluit om de opstandige republieken in Oost-Oekraïne te erkennen. Niet exact dezelfde sancties, maar in grote lijnen komen ze overeen: het wordt voor Rusland vrijwel onmogelijk om in deze landen nog staatsobligaties te verkopen.

Daarnaast wordt het voor een groep Russen rond Poetin erg lastig om nog naar de betrokken landen te reizen. Enkele banken kunnen vrijwel geen zaken meer doen en handel met de opstandige republieken is niet meer mogelijk. Belangrijker is nog het signaal dat de sanctietreffende landen afgeven: Poetin kan nog meer verwachten, als hij verder gaat en militairen de grens met Oekraïne over laat steken. Dan kunnen meer personen en financiële instellingen maatregelen verwachten.

Of de Russische president hiervan schrikt is de vraag, dat er sancties zouden komen heeft hij ongetwijfeld ingecalculeerd. De Russische overheid heeft bovendien meer dan voldoende geld achter de hand om tegenvallers voorlopig op te vangen. De hoop van de VS en hun partners is dat dat eensgezindheid van de maatregelen toch indruk maakt. Daarnaast is het de bedoeling dat de Russische elite ongerust wordt en dat laat blijken aan Poetin, al is het de vraag of die zich daar iets van zal aantrekken.