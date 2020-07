‘Eenheid in verscheidenheid’: Europeanen zien allemaal een ander akkoord

Dreiging lijkt voor Hongarije wat afgenomen

‘92 uren werk, twaalf uur slaap, nul uren lol.’ Zo beschrijft de Hongaarse premier Orbán de EU-top op zijn Facebookpagina. Maar het was het volgens de regeringsgezinde media in zijn land allemaal waard: de uitkomst van de onderhandelingen wordt beschreven als een glorieuze overwinning voor Hongarije. Niet alleen heeft Viktor Orbán zijn land verzekerd van een grote zak met geld: hij heeft met zijn houding ook de nationale trots beschermd, en ervoor gezorgd dat de verdeling van het EU-budget en noodfonds losgekoppeld zijn van politieke bemoeienis vanuit Brussel. Althans: zo legt premier Orbán het in eigen land uit.

De werkelijkheid is complexer. De mogelijkheid tot het heffen van sancties wanneer landen zich niet aan beloofde hervormingen houden – de ‘noodrem’ waar Rutte zich zo hard voor maakte – is namelijk wél opgenomen in de uiteindelijke overeenkomst. De voorwaarden waarop dat kan gebeuren zijn alleen zo vaag opgeschreven dat ze in de praktijk eigenlijk nog op verschillende manieren kunnen worden ingevuld. Dat lijkt bewust zo gedaan: zo konden alle aanwezigen er zonder gezichtsverlies mee akkoord gaan.

Dat is begrijpelijk, er moest immers een consensus bereikt worden. Maar Orbáns tegenstanders in Hongarije spreken van een gemiste kans: de dreiging van het mislopen van EU-subsidies zou volgens hen wel­eens het meest dwingende argument voor hervorming van de Hongaarse rechtsstaat kunnen zijn geweest. Nu het geld verdeeld is, lijkt die dreiging weer wat afgenomen, ondanks de nog uit te werken noodrem.

‘Dutch guy’ Rutte heeft zich ondertussen niet populair gemaakt in Hongarije: de regeringsgezinde media schrijven vernietigende dingen over de premier, die zelfs van corruptie beschuldigd wordt. Toch zijn er ook Hongaren die zich door Rutte gesteund voelen, zoals Europarlementariër Katalin Cseh. Zij is blij dat er een akkoord ligt, maar teleurgesteld door het ontbreken van duidelijke hervormingsvoorwaarden: “Deze unie is uiteindelijk weinig waard als we het niet durven op te nemen voor onze gedeelde waarden”.

Roos van Hennekeler