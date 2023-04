Een zoekende amateurgolfer die zijn roeping vond in het activisme

Spijt van zijn keuzes? Dat heeft Ding Jiaxi niet. “Nooit spijt. Ik spendeerde 100.000 yuan per jaar (ruim 13.000 euro) aan golf. Ik verbleef in vijfsterrenhotels en at iedere dag vogelnestjes, haaienvinnen en zeeslakken. Het was niet speciaal voor mij. Later at ik iedere dag gevangenisvoedsel en ook dat was niet speciaal”, vertelde de advocaat in een interview uit 2017.

Opkomen voor vrijheid in China was het enige dat hij nog wilde, zei de nu 55-jarige Ding. Een heel leven had hij achter de rug: als luchtvaart-ingenieur, amateur-golfer, en als succesvolle maar teleurgestelde commerciële advocaat. Het bleek allemaal voorwerk voor zijn ‘tweede leven’ als activist, zoals hij het noemt. En dat is pas net begonnen.

Als student in Peking ontsnapte Ding ternauwernood aan de dood

Ding groeide op in een afgelegen dorpje, ver weg van de grote stad. Hij bewaterde sla zonder moderne apparatuur. Met stenen verpulverde hij maïs en graan. “Behoorlijk inefficiënt”, zei hij daar later over.

Als student luchtvaarttechniek in Peking ontsnapte Ding maar ternauwernood aan de dood, toen hij zich aansloot bij de studentenprotesten op het Tiananmen-plein. Drie dagen lang ging Ding naar demonstraties en deed hij mee aan sit-inprotesten. Maar op de voor het protest fatale dag, 4 juni, moest Ding hoognodig een studieopdracht afronden. “Morgen zal ik jullie weer vervangen”, beloofde hij zijn medestudenten. Maar morgen kwam niet: de politie sloeg met geweld op de studenten in, duizenden kwamen om.

Het werk als ingenieur was veiliger, maar het raakte Ding niet. Ook de commerciële advocatuur, waarvoor hij later koos, bracht geen voldoening. “De ervaring liet me verdrietig en teleurgesteld achter”, zei hij. “We brachten solide bewijs, maar de rechter negeerde het.”

‘Ik geloof dat een burgerweging niet verheven en groot is, maar simpel’

Pas toen Ding op sociaal activisme stuitte, leek hij te vinden waarnaar hij al veertig jaar zocht. Met Xu Zhiyong, eveneens advocaat, richtte hij mensenrechtenbeweging New Citizens Movement op. Het bleek een schot in de roos. “Xu is heel doelgericht, heeft heldere ideeën. Ik ben goed met plannen.” Ding hakte Xu’s grote ideeën in klein stukjes, zodat ieder wist wat te doen. “Ik geloof dat een burgerbeweging niet verheven en groot is, maar simpel: je moet het gewoon doen. Een artikel plaatsen, een video online zetten.”

Angst voor arrestatie had Ding niet meer. In 2013 zat hij 3,5 jaar in de cel – graatmager kwam hij terug, maar hij vervolgde zijn werk. De politie arresteerde hem in 2019 opnieuw, Xu volgde twee maanden later. Volgens hun advocaten worden de activisten regelmatig overhoord in de ‘tijgerstoel’: een stalen martelstoel die het lichaam in pijnlijke houdingen plaatst.

De mensenrechtenactivist kreeg deze week twaalf jaar cel voor het ‘ondermijnen van de staatsmacht’. Zijn mede-advocaat Xu Zhiyong moet veertien jaar zitten. Het zijn ook voor Chinese begrippen hoge straffen.

‘Zolang we samenwerken, zal de democratie schijnen’

Maar Ding is overtuigd van zijn principes. In een op 9 april vrijgegeven verklaring roept hij nog op om de autocratie te stoppen en ‘een mooi China te bouwen’. ‘Zolang we samenwerken, zal de democratie schijnen op China’, schrijft hij.

Zijn tweede leven is immers pas net begonnen. “Ik ben weer een groentje”, zei Ding in 2017. “Alles wat ik de eerste vijftig jaar deed, bleek een voorbereiding voor wat hierna komt. Zoals ze dat zeggen, ik ben er klaar voor.”

